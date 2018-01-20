Проблемы стендап-комиков в Нью-Йорке в конце 50-х гг. прошлого века – это, наверно, последнее, что волновало меня в этой жизни. Так было до просмотра первой серии комедии The Marvelous Mrs. Maisel от Amazon.

The Marvelous Mrs. Maisel / «Удивительная миссис Мейзел» Жанр комедия

Создатель Эми Шерман-Палладино

В ролях Рэйчел Броснахэн (Мириам «Мидж» Мейзел), Майкл Зеген (Джоэл Мейзел), Алекс Борштейн (Сюзи Майерсон), Тони Шалуб (Эйб Вайсман), Марин Хинкль (Роуз Вайсман) и др.

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Год выпуска 2017

Серий 8

IMDb

Мидж Мейзел – примерная еврейская жена. Заботливая мать, прилежная домохозяйка, вкусно готовит, красиво одевается, следит за своим телом и внешностью, поддерживает мужа во всех его начинаниях и выполняет любые его капризы. У нее огромная, хорошо обставленная квартира в самом центре Нью-Йорка, неплохо зарабатывающий, любящий муж, двое послушных симпатичных детей и милые интеллигентные родители, живущие в соседней квартире, на которых в случае чего можно бросить детей, чтобы провести время с любимым мужчиной. Все в ее жизни налажено и прекрасно, она готовится к визиту раввина, очень важному для ее семьи, как вдруг в одночасье все рушится – муж уходит к другой, а квартира, оказывается, не принадлежит ей. Мидж выпивает лишку и в пальто поверх ночной рубашки выходит на сцену небольшого прокуренного бара, где честно, вдохновенно, эмоционально и очень смешно рассказывает посетителям о своих проблемах. Так начинается новая жизнь удивительной миссис Мейзел – жизнь женщины стендап-комика в мужском в то время мире комедии.

Нет, нет, The Marvelous Mrs. Maisel – это не один из феминистских сериалов, которые аудитория ITC.ua почему-то так не любит, хотя некоторые нотки феминизма в трансформирующейся из послушной жены в независимую женщину Мидж Мейзел, безусловно, есть. Скорее это семейная комедия на тему самоидентификации, трансформации семьи в 50-60-е гг. прошлого века и… еврейства. Ведь и Мидж Мейзел, и ее муж, и их родители, очень живо принимающие участие в делах пары, и их друзья – евреи, а весь сериал пропитан специфическим юмором, в котором могут быть как совершенно шаблонные клише на тему иудейства, так и достаточно щекотливые шутки о Холокосте и жизни в гетто. При этом сериал сложно упрекнуть в антисемитизме, настолько деликатно и с любовью показаны семьи Мидж и ее мужа в сложный период их жизни. Вы непременно полюбите всех их буквально с первого появления персонажей в кадре.

И, безусловно, вторая важная часть The Marvelous Mrs. Maisel – это мир стендапа. В сериале показаны несколько реальных юмористов того времени, чьи фамилии, естественно, ничего вам не скажут, а вот образ Мидж Мейзел – собирательный, ее прототипами стали сразу две женщины комика, фамилии которых вы наверняка тоже никогда не слышали. Удивительная миссис Мейзел пробивается с самых низов, доказывая, что женщины тоже могут шутить со сцены, импровизировать и высмеивать пороки общества, и для этого им совсем не обязательно выглядеть карикатурно. Темами для шуток Мидж становится все вокруг – неверный муж, забавное поведение родителей, стычка с соперницей, собственные дети и т.д. и т.п. И черт возьми, несмотря на американскую специфику и флер 50-х – это все еще актуально и все еще уморительно смешно. Да, порой шутки звучат грубовато, но разве что в переводе, в оригинальной американской озвучке все намного мягче, ведь основное, частенько используемое в сериале ругательство, уже давным-давно стало просто синонимом слова «черт».

The Marvelous Mrs. Maisel – очень красивый сериал. Здесь женщины носят яркие приталенные платья с широкими летящими юбками, а мужчины, как правило, ходят в хорошо скроенных дорогих костюмах. Здесь на улицах ездят большие автомобили, напоминающие корабли, а интерьеры кафе и квартир впечатляют ретро-футуристичным дизайном и детализацией. И хотя The Marvelous Mrs. Maisel совсем не мюзикл, некоторые сцены срежиссированы в духе музыкальных фильмов – персонажи двигаются почти синхронно, пританцовывая и сменяя друг друга, просто загляденье. Кроме того, создательница шоу Эми Шерман-Палладино известна своей любовью к съемкам длинных сцен в один пролет одной камерой, и здесь данный прием используется на полную катушку. Причем не только в уличных сценах, в которых оператору есть где развернуться, но и в части интерьерных съемок, где такое решение выглядит очень свежо.

Весь актерский состав The Marvelous Mrs. Maisel заслуживает самых лестных слов, но, безусловно, этот сериал – бенефис Рэйчел Броснахэн. Это ее роль, ее звездный час. Она чувствует себя в образе Мидж Мейзел настолько комфортно, естественно и непринужденно, что буквально светится и упивается каждой минутой на экране. Неудивительно, что эта роль принесла актрисе Golden Globe Award.

The Marvelous Mrs. Maisel – просто идеальный комедийный сериал. Он смешной, но совсем не глупый; трогательный, но не сентиментальный; добрый, но не приторный. Здесь великолепные костюмы, потрясающие фехтующие диалоги (особенно хороши пререкания отца и свекра главной героини) и просто шикарный саундтрек. И даже если стендап-комики – это последнее, что интересует вас в этой жизни, посмотрите хотя бы одну серию The Marvelous Mrs. Maisel, и вы оглянуться не успеете, как доберетесь до конца сезона и начнете считать дни до старта следующего.