Toyota и электромобили: что вообще происходит?





Последние несколько лет из мировых автомобильных гигантов только Toyota спокойно относилась к электромобилям, делая ставку на гибриды и водород. В конце 2016-го компания сменила стратегию, все-таки решив уделять внимание электрокарам. Но лишь в последние полгода все начало обретать какие-то конкретные очертания: планы, соглашения, разработки – и, наконец, первые электромобили Toyota «новой волны». Чего ждать от Toyota? Теперь акцент на электрокары? А как же гибриды и водородные автомобили? В этом материале мы постараемся дать ответы на вышеозначенные вопросы.

От гибридов – к электромобилям. И обратно

Конец 1990-х годов. Во время начала «дизельного романа» европейских автопроизводителей, компания Toyota делает ставку на бензиново-электрический гибрид: дебютирует первое поколение модели Prius. Новинка была столь революционной, что привлекла к себе все внимание прессы – и другой важный дебют едва не потерялся в истории. Ведь примерно в те же годы появился первый электрический кроссовер Toyota RAV4 EV. Фактически история массовых электромобилей Toyota начинается еще в 1990-х годах, одновременно с гибридом Prius. Однако если последний выпускался многотысячными тиражами, то электромобиль RAV4 EV оказался мелкосерийной экспериментальной моделью. Вторая попытка выхода на рынок электромобилей датируется 2010-2014 гг., причем в одно время вышли сразу две электрические модели: RAV4 EV и iQ EV.

Одновременно с дебютом гибрида Prius в конце 1990-х, также появился и электромобиль Toyota RAV4 EV. Затем компания еще дважды изучала рынок электрокаров – уже в 2010-х, с моделями Toyota RAV4 EV и Toyota iQ EV.

Это к тому, что наработки по электромобилям Toyota ведутся уже четверть века: технологии создания электромобиля были, понимание сути электромобиля было. Похоже, не было уверенности в объеме продаж на только зарождающемся рынке электрокаров в начале XXI века. А еще – похоже, была уверенность в будущем водородных автомобилей.

Toyota и водород: увлечение или реальность?

Разработки водородных автомобилей были особенно популярны на стыке тысячелетий: казалось, вот оно – будущее после ДВС. Экспериментальные модели существовали у каждого уважающего себя производителя. Один из самых известных водородных автомобиль того времени – модель Honda FCX Clarity. Однако всегда следует держать в памяти факт, что это были мелкосерийные автомобили, которые использовались для оттачивания технологий и накопления опыта. И лишь модель Toyota Mirai стала первым водородным автомобилем, который был относительно массовым. Итак, новая глава автомобильной истории началась в 2015 году – со стартом продаж водородного автомобиля Toyota Mirai.

Один вопрос: насколько интересная эта глава – и насколько успешна модель Mirai на рынке? Спустя пять лет было продано около 10 тыс. экземпляров: немало для водородного автомобиля, но немного по меркам автомобильного глобального рынка. Однако компания Toyota по-прежнему верит в водородные автомобили – и решается на запуск второго поколения Mirai, при этом кардинально перекроив модель: задний привод, 5-метровый седан, стильный и динамичный облик.

Первое поколение Toyota Mirai напоминало гибрид Prius: обтекаемый 5-дверный кузов, передний привод. Но второе поколение Mirai – это уже «почти Lexus LS»: динамичный облик, кузов седан, задний привод. Новинка создана при партнерстве с BMW – немцы хотят использовать водородные технологии в своих будущих автомобилях. Прообразом служит BMW i Hydrogen Next: электропривод на заднюю ось, мощность 274 кВт (373 л.с.), пара баллонов на 6 кг водорода, топливные ячейки и промежуточный тяговый аккумулятор.

Если рассмотреть конструкция водородного автомобиля внимательнее, то окажется, что это наполовину электромобиль. В том смысле, что для вращения колес аналогично используется электромотор, да и промежуточная аккумуляторная батарея присутствует (она сглаживает пики мощности при разгоне и позволяет накапливать электроэнергию при рекуперации во время замедлений). Глобальное отличие в том, что вместо основного тягового аккумулятора используются топливные ячейки (здесь в ходе химической реакции между водородом и кислородом вырабатывается электроэнергия) и бак с водородом. Вся эта конструкция служит лишь для того, чтобы иметь возможность «заправить» водородный автомобиль за 5-10 минут, что важно во время длительных поездок. При этом требуется инфраструктура со специальными водородными заправочными станциями и промышленное производство водорода (один из способов – электролиз, опять же с использованием электрической энергии). На этом фоне электромобиль, для которого «заправкой» может служить даже обычная бытовая розетка – это святая простота. А потому…

И все-таки электромобиль!

Итак, имея огромный опыт в производстве гибридов, располагая технологиями производства водородных автомобилей, сегодня Toyota открывает для себя «новое старое направление» – электромобиль.

Первенцы «новой волны» электрокаров Toyota построены на основе уже известных моделей Toyota C-HR и Lexus UX. Причем электрическая версия Toyota C-HR EV была заявлена для китайского рынка еще примерно год назад (также встречалась местное название IZOA), однако тогда ничего не было сказано о технических характеристиках. Электрокар Lexus UX300e дебютировал позже – в конце 2019 года – зато сразу были заявлены все характеристики: передний привод, электромотор 4KM мощностью 150 кВт (204 л.с.) с крутящим моментом 300 Нм, аккумулятор на 54,3 кВтч, запас хода 400 км (NEDC).

Электромобиль Lexus UX300e изначально ориентирован на Европейский рынок и дополнит гамму компактного кроссовера Lexus UX. Производитель заявил аккумулятор на 54,3 кВтч и запас хода 400 км по измерительному циклу NEDC – что составит около 300 км в реальности. Модель Toyota C-HR EV (IZOA), скорее всего, получит идентичную технику и максимально похожую.

Признаем: с точки зрения технических характеристик – это электрокары «сегодняшнего дня», но никак не «завтрашнего». Однако Toyota уже работает над электромобилями будущего. Согласно планам на ближайшие годы, в 2020-м должно быть выпущено 10 тыс. электромобилей, в 2021-м – уже 30 тыс. А в 2022 году году должны первые электрокары на основе твердотельных аккумуляторов, которые могут заряжаться за 5-10 минут. Их будет разрабатывать новая совместная компания, основанная Toyota и Panasonic: первые договоренности датировались еще 2017 годом, в 2020-м они стали реальностью. Причем компания Toyota явно перестраховывается и «не складывает все яйца в одну корзину» – также имеется договоренность с китайской компанией CATL о производстве и закупке аккумуляторов для электрокаров.

Да и в целом: взявшись за тему электромобилей, Toyota максимально привлекает других партнеров, чтобы ускорить процессы и снизить затраты на разработку. Помимо сотрудничества с Panasonic, также в процесс вовлекаются Denso, Mazda, BYD, другие компании – для разработки силовой электроники, электромоторов. В свою очередь, компания Toyota работает над модульной архитектурой e-TNGA, которая позволит создавать электромобили разных классов и типов: передний/задний/полный привод, аккумулятор на 50-100 кВтч, запас хода от 300 км до 500-600 км, электромоторы мощностью 80-150 кВт (максимум 300 кВт для моделей с полным приводом и двумя электромоторами).

Ближайшее электромобильное будущее Toyota: запуск десятка разных электрокаров – среди которых будут и легковые модели, и кроссоверы, и фургоны, и минивэны. К разработке привлекаются разные компании – как технологические партнеры, так порой даже конкуренты: к примеру, электромобиль Mazda MX-30 был создан на оригинальной технике, но не исключено, что в будущем электрокары Toyota и Mazda сильно породнятся.

В итоге: будущее Toyota – это гибрид, электромобиль, водородное авто?

Все вместе. Сегодня Toyota настолько масштабна и сильна, что может позволить себе одновременно вести несколько проектов «на будущее». Конечно, на протяжении ближайших лет приоритет по-прежнему будет отдан гибридам. Так, ориентиром служит отметка ежегодного производства 5,5 млн электрифицированных автомобилей, из которых около 4,5 млн составят гибриды (обычные и подзаряжаемые). Плюс небольшую долю обеспечат водородные автомобили (в основном, коммерческий транспорт). Но все-таки около 1 млн будут чистыми электромобилями. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что теперь электромобили присутствуют также и в планах Toyota. Осталось лишь воплотить эти планы в реальность – что мы сейчас и наблюдаем.