Toyota и Panasonic планируют совместно улучшать призматические батареи для использования в электромобилях

Компании Toyota и Panasonic объединили усилия в сфере разработки улучшенных батарей, которые Toyota и другие автопроизводители смогут использовать в процессе производства электромобилей.

Вместо того, чтобы заняться созданием новых типов цилиндрических батарей, используемых Tesla и другими производителями, компании Toyota и Panasonic разрабатывают так называемые призматические ячейки. Это квадратные плоские батареи с алюминиевыми корпусами, обычно такие устройства используются в смартфонах. Они могут быть более компактными и лёгкими по сравнению с батареями на базе цилиндрических ячеек, но, как правило, стоят дороже и подвержены таким проблемам как перегрев и вздутие.

Соглашение является всего лишь первым шагом, но оно демонстрирует растущую потребность сотрудничества автопроизводителей и производителей батарей. Недавно Toyota представила планы по выпуску новой линейки электромобилей, которые поступят на рынок примерно к 2020 году. До недавнего времени компания фокусировалась исключительно на создании гибридных и водородных автомобилей. Panasonic является ведущим производителем аккумуляторов для электромобилей, её продукция применяется в автомобилях Tesla. Компания также производит батареи для существующих гибридных автомобилей Toyota Prius. На текущий момент доля Panasonic на рынке батарей для электромобилей достигает 29%. Ещё одним лидером рынка является подразделение LG Chem, которое поставляет батареи успешно продаваемых электромобилей Renault Zoe и Chevy Bolt. Также активно предлагают батареи для электромобилей компании Samsung и BYD.

Компаниям Toyota и Panasonic не придётся заниматься такими проблемами изготовления батарей, как химические процессы или повышение их эффективности. Скорее, им просто нужно будет скоординировать свои инженерные и исследовательские отделы, чтобы внести незначительные оптимизации в батареи. Это позволит сделать аккумуляторы дешевле, безопаснее и надёжнее. В результате, Toyota сможет проектировать электромобили с большим запасом хода, ускоренной зарядкой аккумуляторов, которые при этом являются более лёгкими и компактными.

На текущий момент Toyota и Panasonic изучают возможность совместной разработки этих типов батарей. При этом существует высокая вероятность, что стороны достигнут соглашения и всё же приступят к оптимизации батарей для электромобилей.

Источник: Engadget