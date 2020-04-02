Китайская BYD и японская Toyota создали совместное предприятие BYD Toyota EV Technology для разработки платформ и электромобилей нового поколения

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Китайский автопроизводитель BYD, известный по целому ряду электромобилей и электробусов, и японский автопроизводитель Toyota, у которого пока лучше получаются гибридные автомобили, официально объявили о создании совместного предприятия BYD Toyota EV Technology. Новая компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне (Китай) будет заниматься исследованиями и разработкой батарейных электромобилей (BEV).

Компания в равных долях (50/50) принадлежит BYD и Toyota, должность председателя занял представитель Toyota, должность CEO — представитель BYD, в состав совета директоров вошло по четыре представителя каждой компании. В качестве сферы деятельности указано «проектирование, разработка и т.д. аккумуляторных электромобилей, платформ для них и связанных с ними компонентов».

Создатели BYD Toyota EV Technology соберут под одной крышей порядка 300 инженеров из Китая и Японии, которые смогут совместно работать над следующим поколением электромобилей начиная с мая 2020 года. В перечне основных задач — разработка более эффективных, комфортабельных, безопасных, «умных» и экологически чистых электромобилей.

Напомним, что в феврале текущего года Toyota объявила о создании совместного с Panasonic предприятия для разработки следующего поколения аккумуляторов для электромобилей. В свою очередь в 2018 году китайская компания BYD рассматривала возможность разместить в Украине производство батарей для электротранспорта.

Источник: Electrek