Новости Крипто 12.06.2025 в 22:30 comment views icon

PayPal запустит стейблкоин PYUSD в сети Stellar

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

PayPal запустит стейблкоин PYUSD в сети Stellar

PayPal запустила долларовый стейблкоин PYUSD еще в 2023 году в сетях Ethereum (ETH), Solana (SOL) и Cardano (ADA)а теперь планирует сделать его доступным в сети Stellar. Именно этот блокчейн также будет использовать французский банк Societe Generale для своего стейблкоина EUR CoinVertible (EURCV).

Сеть Stellar известна высокой скоростью и низкими транзакционными издержками. Ожидается, что интеграция улучшит опыт использования PYUSD для различных финансовых операций, среди которых международные платежи и микрофинансирование. Также PYUSD на Stellar получит новые возможности ликвидности и финансирования через Payment Financing (PayFi).

Это позволит мгновенные расчеты в сети Stellar в более чем 170 странах. Предприятия смогут использовать эту возможность для операционных нужд, таких как оплата поставщикам или управление запасами.

Но пока что ожидается регуляторное одобрение от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Источник: Stellar

Популярные новости

Россиянин в США отмыл $530 млн через криптовалютную фирму Evita, чтобы обойти санкции против банков рф
«Биткоин-семья» прячет парольную фразу от богатства на четырех континентах
Спор между Маском и Трампом валит крипторынок и акции

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить