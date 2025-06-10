Societe Generale — первый крупный банк, который запустит долларовый стейблкоин

Французский банковский гигант Societe Generale в партнерстве с Bitpanda запустил стейблкоин EUR CoinVertible (EURCV) по стандартам MiCA на основе Stellar. На очереди — долларовый стейблкоин.

Новая цифровая валюта будет называться USD CoinVertible (USDCV) и будет выпущена на блокчейнах Ethereum и Solana, а также будет соответствовать требованиям MiCA. Публичные торги, как ожидается, начнутся в июле. BNY Mellon будет выступать хранителем резервов стейблкоина.

Societe Generale-FORGE (SG-Forge), дочерняя компания Societe Generale, запустила стейблкоин на основе евро в 2023 году. Он не получил широкого распространения — в обращении находится лишь 41,8 миллиона евро ($47,62 миллиона).

Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether (USDT) не имеет лицензии на работу в Европейском Союзе согласно регламенту MiCA.

SG-FORGE заявила, что долларовый стейблкоин USDCV может использоваться для торговли криптовалютами, трансграничных платежей, валютных операций и управления обеспечением и наличными, и будет представлен на различных криптобиржах, не предоставляя дополнительных деталей.

Источник: Societe Generale-FORGE