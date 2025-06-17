На деле китайский: почему смартфон Trump Mobile T1 не «изготовлен в США» «изготовлен в США

Сайт AppleInsider утверждает, что «золотой трампофон» T1 от нового виртуального оператора США Trump Mobile сделан в Китае и имеет мало отношения к американскому производству.

«Тот смартфон, который, по утверждению Trump Organisation, изготовлен в США, — дешевое китайское Android-устройство, на которое она выставляет цену на Amazon, кладет новый пластик и на этом заканчивает», — говорится в материале.

Сайт приводит мнение экспертов, что телефон Т1 з 6,8″ AMOLED-дисплеем, подэкранным сканером отпечатков пальцев и «разблокировкой с помощью искусственного интеллекта по лицу» не может быть изготовлен в США, поскольку эти компоненты в стране не производятся.

And the answer is… Wingtech REVVL 7 Pro 5G! Same device as the T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, custom body. Wingtech, now owned by Luxshare, makes it in Jiaxing, Wuxi, or Kunming China https://t.co/KFS3WtMF5O — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 16, 2025

Аналитик Макс Вайнбах отмечает в X, что T1 очень похож на модель T-Mobile REVVL 7 Pro 5G (которая, впрочем, имеет другой вид). Этот смартфон изготовлен компанией Wingtech, принадлежащей китайскому производителю Luxshare. Считается, что версия для T-Mobile собирается в Китае. T1 кажется обновленной версией REVVL 7 Pro 5G — в новом корпусе и со смещенными камерами. Этот смартфон обычно стоит $250, а на распродаже его цена может снижаться до $169.

Итак, T1, возможно, был модифицирован в США, но его не разрабатывали и не собирали в США. Сайт отмечает, что стоимость смартфона (официально $500, с подпиской $100) также не соответствует ожиданиям, когда речь идет об устройстве, сделанном в США. Даже Apple не может легко перенести производство iPhone в Соединенные Штаты без значительных затрат, а также долговременного планирования цепочки поставок.

Сборка смартфонов в США возможна, но в очень малых количествах. Например, производитель Purism, полностью разрабатывает и собирает смартфоны в США. Однако значительная часть их компонентов импортированы — камеры, оперативная память, хранилище, процессоры, экраны и тому подобное.

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AppleInsider также пишет, что пакет услуг Trump Mobile, который включает дорожную помощь, бесплатные звонки в 100 стран и т.д. — «это слишком много для Трампа». С пользователей могут взимать дополнительную плату за превышение какого-то лимита.

На сайте виртуального оператора говорится, что абонент может подключить к сети собственный телефон с SIM-картой, предоставленной компанией. Непонятно, поддерживаются ли eSIM — в США iPhone актуального поколения не имеют слота SIM и полностью зависят от поддержки eSIM оператором. Вероятно, их владельцы «пролетают» мимо этой опции.