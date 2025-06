На деле китайский: почему смартфон Trump Mobile T1 не «изготовлен в США» «изготовлен в США

Сайт AppleInsider утверждает, что «золотой трампофон» T1 от нового виртуального оператора США Trump Mobile сделан в Китае и имеет мало отношения к американскому производству.

Сайт приводит мнение экспертов, что телефон Т1 з 6,8″ AMOLED-дисплеем, подэкранным сканером отпечатков пальцев и «разблокировкой с помощью искусственного интеллекта по лицу» не может быть изготовлен в США, поскольку эти компоненты в стране не производятся.

And the answer is… Wingtech REVVL 7 Pro 5G!

Same device as the T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, custom body. Wingtech, now owned by Luxshare, makes it in Jiaxing, Wuxi, or Kunming China https://t.co/KFS3WtMF5O

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 16, 2025