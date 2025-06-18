Новости Крипто 18.06.2025 в 23:20 comment views icon

Сенат США принял законопроект о стейблкоинах

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Сенат США принял законопроект о стейблкоинах

Американский Сенат принял законопроект, который установит первую федеральную систему регулирования обеспеченных долларом криптовалют. Хотя до настоящего принятия так называемого GENIUS Act все еще требуется одобрение от Палаты представителей и президента США Дональда Трампа, криптомир уже празднует этот важный шаг. GENIUS Act определяет как американские компании могут выпускать и управлять обеспеченными долларом стейблкоинами для платежей.

На фоне этой новости акции американской компании Circle (выпускает USDC и EURC) выросли примерно на 400%.

Сам Трамп углубляет свое собственное финансовое участие в стейблкоинах. Его платформа World Liberty Financial запустила стейблкоин USD1 в партнерстве с BitGo.

В начале этого месяца Bank of America и другие крупные банки собрались, чтобы исследовать перспективы запуска совместной сети стейблкоинов. The Wall Street Journal также сообщил, что Amazon и Walmart исследуют возможность введения собственных стейблкоинов.

Источник: Yahoo

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