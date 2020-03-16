Занять себя на карантине: где смотреть кино, сериалы, слушать музыку и как посещать виртуальные музеи

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На этой неделе Кабинет Министров Украины объявил о введении карантина, запрещающий посещение учебных заведений, проведение массовых мероприятий, киносеансов и т.д. Ниже мы собрали информацию о том, чем занять себя на карантине и где искать для этого легальный контент.

Просмотр кино и сериалов

Мы знаем, что у вас скопился целый список лент, которые вы хотели посмотреть, но все не доходили руки. Теперь вы имеете полное право уйти в «сериальный запой».

Сколько: от 7,99 до 11,99 евро/мес. Первых 30 дней — бесплатно

Самый известный стриминговый сервис работает в Украине уже четвертый год. В его библиотеке можно найти тысячи кинолент.

Сколько: $5,99/мес. Первых 30 дней — бесплатно

Стриминговый сервис от Amazon, в базе которого находятся под 1000 сериалов, среди которых можно найти такие оригинальные ленты как «Благие Намерения», «Удивительная миссис Майзел», «Пространство» и т.д.

Сколько: $5/мес. Первая неделя — бесплатно. При покупке iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Apple TV — год подписки в подарок. Также подписка на сервис включена в студенческий тариф Apple Music

Стриминговый сервис от Apple начала работать около полугода назад и не может похвастаться большой кинотекой. Пока что самыми популярными лентами сервиса являются «Утреннее шоу», «Маленькая Америка» и «Видеть».

Сколько: от 80 до 197 грн за месяц. Бесплатного пробного периода нет, за пробный месяц подписки «Оптимальная» сервис просит заплатить 1 грн, за «Максимальную» — 25 грн

Один из самых популярных стриминговых сервисов в Украине, где доступны как телеканалы, так и сериалы с кино со всего мира. Количество доступных лент зависит от тарифа: при этом, даже максимальный пакет не дает доступа ко всему контенту сервиса. За доступ к сериалам в подписках «Amediateka», «Start» и «Битва престолов» придется заплатить дополнительно. Также есть возможность покупки фильмов на постоянную основу. Стоить такое удовольствие будет от 80 до 300 грн.

Сколько: от 80 до 220 грн/30 дней у Киевстара, от 80 до 109 грн/30 дней у Vodafone

Стриминговые сервисы от двух популярных мобильных операторов Украины. В базе каждого насчитываются более сотни телеканалов и тысячи фильмов.

Музыка

Хороший плейлист спасет любую ситуацию. Но где её можно послушать легально, без изобилия рекламы?

Сколько: $4,99/мес индивидуальная подписка, $7,99/мес за семейную подписку до 6 человек

Один из самых популярных музыкальных стриминговых сервисов, который доступен на большинстве девайсов Apple-экосистемы, Android и Windows. Более того, благодаря наличию веб-версии, пользоваться им могут даже владельцы компьютеров на базе Linux.

Сколько: 79 грн/мес индивидуальная подписка, 119 грн/мес семейная подписка до 6 человек

Стриминговый сервис от ещё одного технологического гиганта, который включает сотни тысяч треков и возможность подгрузить любые композиции со своей фонотеки в облако.

Сколько: Сколько: 79 грн/мес индивидуальная подписка, 119 грн/мес семейная, есть бесплатная версия с ограниченными функциями

Ещё один сервис Google, чья фишка заключается в возможности проигрывания музыкальных видео с YouTube с выключенным экраном. Более того, треки можно скачать и слушать где-угодно. Также у сервиса есть бесплатная версия, где нельзя слушать песни в свернутом приложении или с выключенным экраном.

Сколько: 3,99 евро/мес индивидуальная подписка, 5,99 евро/мес семейная, первых 14 дней бесплатно, далее во Free-версии можно слушать только готовые плейлисты без перемотки

Альтернатива Spotify, которая заметно расширит вашу музыкальную библиотеку. Главной фишкой Deezer является режим Flow, который с помощью ИИ-алгоритмов подбирает треки, которые вам понравятся. И как показывает практика, благодаря нему можно найти много новой интересной музыки.

Почитать книги

Если вам надоели просмотр фильмов и прослушивание музыки, всегда можно отдохнуть за чтением. Несколько месяцев назад мы делали подборку сервисов для книголюбов, где можно заказать или арендовать электронные версии книг.

Посетить музеи онлайн

Прикоснуться к прекрасному, можно не выходя из дома: большинство топовых современных музеев уже давно имеют свои онлайн-экспозиции. Ниже мы собрали основные среди них.

Важно: для просмотра многих экспозиций нужен работающий Flash Player, поэтому посмотреть их удастся только с компьютера.

Самый известный музей мира предлагает онлайн-посещение 3 залов: египетских реликвий, галерею Аполлона и зал с оригинальным интерьером Лувра (который изначально был фортификационным сооружением).

Один из главных музеев Великобритании открыл свои онлайн-выставки ещё в 2011 году. Во время виртуального тура вы сможете насладиться мини-экскурсией по 18 комнатам, и изучить более 300 картин.

Конечно, всю красоту Капеллы не передаст никакое видео. Но пока что придется довольствоваться онлайн-экскурсией, где можно изучить этот шедевр в деталях.

В этом музее хранится более 120 млн образцов флоры, фауны, артефактов, и просто интересных вещей со всего мира. Всего в онлайн-каталоге доступно более сотен выставок на любой вкус: изучение доступных экспозиций займет у вас как минимум несколько дней. Flash Player не нужен.

Еще один известный итальянский музей, попавший под карантин. В нем есть как комнаты, где детально рассказывается о разных периодах жизни великого ученого, так и помещения, где показывают эволюцию привычных нам вещей. Советуем ознакомиться с онлайн-экспозицией: скучно не будет! Flash Player не нужен.

Сервис от Google, в котором собраны сотни тысяч экспозиций, статей и видеоматериалов о человеческой культуре начиная с доисторических времен. Здесь вы найдете всё, что только пожелаете: от выставок Музея Метрополитен до научного анализа современного исскуства с помощью Эмоджи. Flash Player не нужен.

Пройти онлайн-курсы

Давно хотели попробовать себя в новой сфере, улучшить текущие навыки или просто научиться чему-то новому? Обязательно запишитесь на онлайн курсы: прошлым летом мы уже рассказывали куда пойти учиться в интернете.

UPD: в пятницу сервис Coursera, в связи с коронавирусом, открыл бесплатный доступ к своим курсам вплоть до 31 июля для всех студентов, чей ВУЗ оказался под карантином.