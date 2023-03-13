Обанкротился Silicon Valley Bank — один из крупнейших банков Кремниевой долины, который финансировал технологические стартапы

В пятницу регуляторы США арестовали активы одного из ведущих банков Кремниевой долины — Silicon Valley Bank, который финансировал известные технологические стартапы.

16-й по величине банк в стране «упал» после того, как вкладчики начали выводить средства на фоне переживаний экспертов о финансовом здоровье учреждения. Это второе по величине банкротство банка в истории США со времен разгара финансового кризиса 15 лет назад и краха Washington Mutual в 2008 году.

Кого обслуживал банк?

Согласно веб-сайту банка, почти половина американских технологических и медицинских компаний, вышедших на биржу в прошлом году после стартового финансирования от компаний венчурного капитала, были клиентами Silicon Valley Bank. Учреждение также было связано с ведущими технологическими компаниями, такими как Shopify, ZipRecruiter и одной из ведущих компаний венчурного капитала Andreesson Horowitz.

«Это событие грозит стартапам исчезновением. Сотни руководителей спрашивают, как им преодолеть этот кризис? Они думают об увольнении работников», – сказал Гарри Тан, генеральный директор Y Combinator – стартапа, запустившего Airbnb, DoorDash и Dropbox.

Тан говорит, что почти треть стартапов Y Combinator не смогут начислять заработную плату в следующем месяце, если не получат доступа к своим деньгам.

Среди пострадавших клиентов и телевизионный интернет-провайдер Roku, разместивший в банке около 26% собственных наличных средств — $487 млн. Компания говорит, что ее депозиты не были застрахованы и не понятно, «в какой степени» их можно вернуть.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) конфисковала активы Silicon Valley Bank и разместила их в новом банке — Deposit Insurance Bank в Санта-Кларе. С понедельника учреждение должно было начать выплаты вкладов.

Чем обусловлен крах?

Задуманный в 1983 году Биллом Биггерстаффом и Робертом Мэдиарисом во время игры в покер Silicon Valley Bank был главным финансовым каналом между технологическим сектором, стартапами и работниками технологической отрасли. Если основатель стартапа хотел найти новых инвесторов или выйти на биржу, он развивал отношения с банком.

Silicon Valley Bank использовал свой щедрый капитал от венчурных фондов для инвестирования в облигации, которые приносили надежную прибыль благодаря низким процентным ставкам. В период с 2018 по 2021 год депозиты банка выросли почти в четыре раза – с $49 млрд до $189,2 млрд. Однако прошлогоднее повышение ФРС процентных ставок уничтожило эту стратегию.

На этой неделе банк пытался ввести некоторые меры предосторожности — в четверг SVB объявил о планах привлечь до $1,75 миллиарда. Однако встревоженные клиенты принялись активно выводить средства, а акции банка упали на 60%. После обеда в пятницу SVB прекратил работу, не дожидаясь завершения дня.

В Белом доме заявили, что министр финансов Джанет Йеллен «внимательно следит за ситуацией». Администрация пыталась заверить общественность в том, что банковская система намного здоровее, чем во время Великой рецессии. Акции Signature Bank и Western Alliance завершили пятницу падением более чем на 20%, а PacWest Bancorp – более чем на 35%. Однако другие крупные банки, такие как JPMorgan и Wells Fargo, завершили неделю с небольшим приростом. Банк Америки и Morgan Stanley претерпели незначительное падение.

«Наша банковская система находится в принципиально ином положении, чем это было десять лет назад. Реформы, введенные тогда, действительно обеспечивают нужную нам устойчивость», — сказала Сесилия Рауз, председатель Совета экономических советников Белого дома.

Финансовый кризис 2008 года начался с банкротства крупных финансовых учреждений в США и, поскольку крупные банки имели значительное влияние друг на друга, быстро разросся в глобальный кризис — обанкротились несколько европейских банков, упали различные биржевые индексы, акции и цены на товары по всему миру, работу потеряли миллионы людей.

Билл Тайлер, генеральный директор TWG Supply в Грейпвайне, штат Техас, сказал, что понял, что что-то идет не по плану, когда сотрудники сообщили утром, что не получили зарплату:

«Это уже несвоевременная оплата. Это уже неловкое положение. Я не хочу говорить сотрудникам: «Эй, вы можете подождать до середины следующей недели, чтобы получить зарплату?»

Тесные связи Silicon Valley Bank с технологическим сектором добавили ему проблем. Акции технологических компаний сильно пострадали за последние 18 месяцев после резкого роста во время пандемии, и увольнения распространились по всей отрасли. В то же время, банк сильнее пострадал от борьбы Федеральной резервной системы с инфляцией — когда ФРС повышает базовую процентную ставку, стоимость в целом стабильных облигаций начинает падать. Как правило, это не проблема, но когда вкладчики резко начинают забирать свои деньги, банкам иногда приходится продавать эти облигации, чтобы покрыть отток.

Именно это произошло с Silicon Valley Bank, которому пришлось продать высоколиквидные активы на сумму $21 миллиарда, чтобы покрыть внезапные снятия средств. Ущерб от этой продажи составил $1,8 миллиарда.

Вернут ли средства вкладчикам?

В воскресенье регуляторы США объявили, что клиенты SVB все же получат доступ к своим средствам.

«Мы принимаем решительные меры для защиты экономики США путем укрепления доверия общества к нашей банковской системе. Вкладчики получат доступ ко всем своим деньгам, начиная с понедельника, 13 марта. Никаких убытков, связанных с решением проблемы Silicon Valley Bank, налогоплательщики не понесут», — говорится в совместном заявлении FDIC, Министерства финансов и Федеральной резервной системы.

ФРС также внедряет новый кредитный механизм, который предоставит дополнительное финансирование другим подобным учреждениям, чтобы гарантировать, что «банки смогут удовлетворить потребности всех своих вкладчиков».

Так называемая Программа банковского срочного финансирования будет предлагать ссуды сроком до одного года кредиторам, включая Т-облигации и другие «квалифицированные активы», которые будут оцениваться по номиналу. Программа лишит учреждения «необходимости быстро продавать ценные бумаги во время стресса» и ее хватит для покрытия всех незастрахованных депозитов в США, заявили в ФРС. Минфин США выделил на поддержку механизма $25 млрд.

Источник: Techspot, Asahi, FT