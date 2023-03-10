Silvergate Bank, ведущий кредитор криптовалютного рынка, объявил о самоликвидации — кризис FTX добрался и до реальной финансовой системы

Silvergate Bank, один из основных кредиторов в сфере криптовалют, объявил о своем закрытии и возврате депозитов. В пресс-релизе холдинговая компания банка, Silvergate Capital Corporation, сообщила:

«В свете последних изменений в отрасли и законодательстве Silvergate считает, что планомерное свертывание операций банка и добровольная ликвидация банка — лучший путь»

Основная причина закрытия – снятие средств главными клиентами, такими как FTX и Genesis, также обанкротившейся. В январе отчет Silvergate о доходах показал, что банк потерял $1 млрд после того, как его клиенты сняли $8,1 млрд. 1 марта Silvergate подал неожиданное заявление в регулирующие органы: в нем говорилось, что на самом деле квартальные результаты были еще хуже, чем в отчете, и неясно, сможет ли банк остаться в бизнесе.

Состояние криптовалютного рынка без Silvergate вызывает опасения – компаниям понадобится новый источник фиатных средств. В поисках ликвидности они могут обратиться к менее регулируемым учреждениям, что делает рынок еще более рискованным для всех участников. Меньшая ликвидность усложняет транзакции, на рынке уже существует большой разрыв между ожидаемой и фактической ценой сделки. Потеря крупного банка, заинтересованного в отрасли и «играющего по правилам», снижает общий уровень надежности.

Закрылась и сеть обмена Silvergate Exchange Network (SEN), позволявшая Coinbase, Gemini, Kraken и другим криптовалютным биржам осуществлять фиатные транзакции между собой и другими компаниями. Silvergate играл важную роль в финансовом обеспечении стейблкоинов: токен SEN обеспечивал связь между привязанными к фиату криптовалютапи и долларом США. Банк создавал токен, когда кто-то вкладывал доллар, например, в USDC, и сжигал, когда токен стейблкоина выводили в фиат.

Одной из других услуг, предлагаемых Silvergate, была возможность одалживать доллары под биткоины. Ожидаемо, кредитование под наличие биткоина теперь осложнится.

Ликвидация Silvergate также пройдет в соответствии с правилами и законодательством, что включает урегулирование всех имеющихся претензий и отношений, а также меры по сохранению остаточной стоимости имеющихся активов. Все депозиты будут полностью погашены в соответствии с планом ликвидации, опубликованным в среду.

По мере нарастания кризиса банка, такие компании, как Coinbase, Crypto.com и Paxos прекращали пользоваться его услугами и выводили средства. Стейблкоин Tether также дистанцировался от Silvergate. Кроме того, власти тщательно изучало список связанных компаний на причастность к делу FTX.

Крах Silvergate почти наверняка привлечет внимание законодателей, обеспокоенных влиянием криптовалют на традиционный финансовый сектор.

«Сегодня мы видим, что может произойти, когда банк чрезмерно полагается на рискованный и нестабильный сектор, такой как криптовалюты, — считает сенатор Шеррод Браун, председатель сенатского комитета по банковским, жилищным и городским делам. — Меня беспокоит, что, когда банки вовлекаются в криптовалютные отношения, это распространяет риск на всю финансовую систему, и расплачиваться за это будут налогоплательщики и потребители».

Ситуация усугубляется тем, что крупные конкуренті Silvergate, Metropolitan и Signature, ранее покинули рынок. В январе Metropolitan заявил, что полностью отказывается от работы с криптовалютами. Signature заявил в декабре, что собирается избавиться от $8-10 млрд в фондах, связанных с цифровыми активами. Также инвестиционные компании Citadel Securities и BlackRock недавно приобрели долю в Silvergate, выкупив 5,5% и 7% акций соответственно.

Джерела: The Verge, ще раз The Verge і CNBC