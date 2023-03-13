Регуляторы закрыли Signature Bank – это уже третье за неделю банкротство среди американских банков

Signature Bank — один из двух крупнейших криптокредиторов США. По состоянию на 31 декабря 2022 года у финучреждения были депозиты на сумму $88,59 миллиарда.

13 марта регуляторы сообщили о закрытии Signature Bank, отметив, что вкладчики получат полный доступ к депозитам — шаг подобный тому, который был предпринят для спасения клиентов Silicon Valley Bank, финансировавшего технологические стартапы до своего банкротства в пятницу.

Signature Bank известен как один из главных банков криптоиндустрии — самый крупный после Silvergate, который на прошлой неделе объявил о самоликвидации. (Основная причина закрытия Silvergate – снятие средств главными клиентами, такими как FTX и Genesis, которая также обанкротилась. В январе отчет Silvergate о доходах показал, что банк потерял $1 млрд после того, как его клиенты сняли $8,1 млрд).

По состоянию на 31 декабря у Signature Bank было $110,4 миллиарда общих активов и $88,6 общих депозитов, согласно документации по ценным бумагам. В прошлом году по размеру депозитов он был 30-м крупнейшим банком в США.

Криптобиржа Coinbase сообщает, что хранила $240 миллионов наличными в Signature, но из-за удержания средств будет использовать других банковских партнеров для транзакций клиентов.

As of close of business Friday March 10 Coinbase had an approximately $240m balance in corporate cash at Signature. As stated by the FDIC, we expect to fully recover these funds. https://t.co/XY5L7m4RMs — Coinbase (@coinbase) March 12, 2023

Закрытие Signature также влияет на поставщика стэйблкоинов Circle (управляет USDC — токеном, который всегда должен стоить $1 доллар, и является важной частью криптовалютных платежей). Вместо этого он будет использовать BNY Mellon, сообщил генеральный директор Джереми Аллер.

With the closure of Signature bank announced tonight, we will not be able to process minting and redemption through SigNet, we will be relying on settlements through BNY Mellon. — Jeremy Allaire (@jerallaire) March 12, 2023

Чтобы остановить убытки и предотвратить еще больший кризис, ФРС и Министерство финансов США создали чрезвычайную программу для обеспечения всех депозитов как в Signature Bank, так и в Silicon Valley Bank, используя полномочия Федеральной резервной системы по экстренному кредитованию. Фонд FDIC покроет средства вкладчиков, которые не были застрахованы из-за максимальной суммы гарантированных депозитов в $250 000.

В то время как вкладчики получат доступ к своим деньгам, владельцы акций и облигаций обоих банков фактически «будут уничтожены», сказал высокопоставленный чиновник из Минфина в комментарии CNBC.

Signature был открыт в 2001 году в качестве альтернативы крупным банкам с отсутствием бюрократической волокиты. После финансового кризиса кредитор быстро вырос и стал любимцем инвесторов. В 2018 году Signature наняла банкиров, специализирующихся на криптовалюте, чтобы выйти за пределы коммерческой недвижимости. Другие банки неохотно брали криптоклиентов, поэтому Signature стал одним из ведущих банков крипторынка. Этот фокус и специальная система платежей для криптокомпаний помогли банку удвоить депозиты за два года. В начале 2022 года около 27% его депозитов принадлежали клиентам, занимающимся цифровыми активами.

Источник: The Verge, CNBC