Новости Бизнес 13.03.2023 в 16:45

Регуляторы закрыли Signature Bank – это уже третье за неделю банкротство среди американских банков

Катерина Даньшина

Автор новостей

Регуляторы закрыли Signature Bank – это уже третье за неделю банкротство среди американских банков

Signature Bank — один из двух крупнейших криптокредиторов США. По состоянию на 31 декабря 2022 года у финучреждения были депозиты на сумму $88,59 миллиарда.

13 марта регуляторы сообщили о закрытии Signature Bank, отметив, что вкладчики получат полный доступ к депозитам — шаг подобный тому, который был предпринят для спасения клиентов Silicon Valley Bank, финансировавшего технологические стартапы до своего банкротства в пятницу.

Signature Bank известен как один из главных банков криптоиндустрии — самый крупный после Silvergate, который на прошлой неделе объявил о самоликвидации. (Основная причина закрытия Silvergate – снятие средств главными клиентами, такими как FTX и Genesis, которая также обанкротилась. В январе отчет Silvergate о доходах показал, что банк потерял $1 млрд после того, как его клиенты сняли $8,1 млрд).

  • По состоянию на 31 декабря у Signature Bank было $110,4 миллиарда общих активов и $88,6 общих депозитов, согласно документации по ценным бумагам. В прошлом году по размеру депозитов он был 30-м крупнейшим банком в США.

Криптобиржа Coinbase сообщает, что хранила $240 миллионов наличными в Signature, но из-за удержания средств будет использовать других банковских партнеров для транзакций клиентов.

Закрытие Signature также влияет на поставщика стэйблкоинов Circle (управляет USDC — токеном, который всегда должен стоить $1 доллар, и является важной частью криптовалютных платежей). Вместо этого он будет использовать BNY Mellon, сообщил генеральный директор Джереми Аллер.

Чтобы остановить убытки и предотвратить еще больший кризис, ФРС и Министерство финансов США создали чрезвычайную программу для обеспечения всех депозитов как в Signature Bank, так и в Silicon Valley Bank, используя полномочия Федеральной резервной системы по экстренному кредитованию. Фонд FDIC покроет средства вкладчиков, которые не были застрахованы из-за максимальной суммы гарантированных депозитов в $250 000.

В то время как вкладчики получат доступ к своим деньгам, владельцы акций и облигаций обоих банков фактически «будут уничтожены», сказал высокопоставленный чиновник из Минфина в комментарии CNBC.

  • Signature был открыт в 2001 году в качестве альтернативы крупным банкам с отсутствием бюрократической волокиты. После финансового кризиса кредитор быстро вырос и стал любимцем инвесторов. В 2018 году Signature наняла банкиров, специализирующихся на криптовалюте, чтобы выйти за пределы коммерческой недвижимости. Другие банки неохотно брали криптоклиентов, поэтому Signature стал одним из ведущих банков крипторынка. Этот фокус и специальная система платежей для криптокомпаний помогли банку удвоить депозиты за два года. В начале 2022 года около 27% его депозитов принадлежали клиентам, занимающимся цифровыми активами.

Источник: The Verge, CNBC


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