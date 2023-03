Регуляторы закрыли Signature Bank – это уже третье за неделю банкротство среди американских банков

Signature Bank — один из двух крупнейших криптокредиторов США. По состоянию на 31 декабря 2022 года у финучреждения были депозиты на сумму $88,59 миллиарда.

13 марта регуляторы сообщили о закрытии Signature Bank, отметив, что вкладчики получат полный доступ к депозитам — шаг подобный тому, который был предпринят для спасения клиентов Silicon Valley Bank, финансировавшего технологические стартапы до своего банкротства в пятницу.

Signature Bank известен как один из главных банков криптоиндустрии — самый крупный после Silvergate, который на прошлой неделе объявил о самоликвидации. (Основная причина закрытия Silvergate – снятие средств главными клиентами, такими как FTX и Genesis, которая также обанкротилась. В январе отчет Silvergate о доходах показал, что банк потерял $1 млрд после того, как его клиенты сняли $8,1 млрд).

Криптобиржа Coinbase сообщает, что хранила $240 миллионов наличными в Signature, но из-за удержания средств будет использовать других банковских партнеров для транзакций клиентов.

As of close of business Friday March 10 Coinbase had an approximately $240m balance in corporate cash at Signature. As stated by the FDIC, we expect to fully recover these funds. https://t.co/XY5L7m4RMs

Закрытие Signature также влияет на поставщика стэйблкоинов Circle (управляет USDC — токеном, который всегда должен стоить $1 доллар, и является важной частью криптовалютных платежей). Вместо этого он будет использовать BNY Mellon, сообщил генеральный директор Джереми Аллер.

With the closure of Signature bank announced tonight, we will not be able to process minting and redemption through SigNet, we will be relying on settlements through BNY Mellon.

