Kalush Orchestra и «Фонд Сергія Притули» продали статуэтку победителя «Евровидения-2022» за $900 тыс. Его выкупила команда криптосообщества WhiteBIT

Команда криптосообщества WhiteBIT стала победителем благотворительного аукциона, где разыгрывалась статуэтка победителя «Евровидения-2022» в виде хрустального микрофона — она сделала самую большую ставку в $900 тыс. (26,512 млн гривен).

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Это почти вдвое больше, чем удалось выторговать за картину известной украинской художницы Марии Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блоку» — ее с участием «Фонда Сергія Притули» и аукционного дома «Дукат» продали в начале за $500 тыс. Пожалуй, сейчас это самый благотворительный с целью сбора средств для ВСУ. За эту сумму можно купить комплекс БПЛА PD-2, отчитался Сергей Притула, помогавший с организацией аукциона.

На аукционе также была продана мемная розовая панамка лидера группы Олега Псюка — за нее выручили 11 млн грн. Ее разыграли случайным образом среди участников, сделавших пожертвование. Удачу за хвост поймал мужчина из Чехии, который задонатил тысячу гривен.

Полученные по итогам аукциона средства будут направлены на нужды ВСУ.

Украинская группа Kalush Orchestra 14 мая в Турине победила в финале «Евровидения-2022» с песней «Стефания». Автор песни, Олег Псюк, посвятил ее своей матери Стефании в знак благодарности за колыбельные, подарившие ему чувство ритма и силу. В то же время, образ «Стефании» стал общим для всех мам, чьи дети пошли на войну защищать Украину. Это уже третья победа Украины в песенном конкурсе за все время после Русланы в 2004 году и Джамалы в 2016-м.

15 мая Kalush Orchestra презентовал клип на песню Stefania, снятый в разрушенных российскими оккупантами городах Киевской области — Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.