Верховный суд Дании: биткоин является спекулятивным активом, прибыль от его перепродажи и майнинга подлежит налогообложению

Верховный суд Дании в двух своих решениях постановил, что прибыль, полученная от продажи биткоинов, должна облагается налогом. Один из субъектов разбирательства получил биткоины в качестве донатов за разработанное им ПО и приобрел на рынке, затем продав их с прибылью. Другой получил биткоины способом предоставления серверных мощностей для майнинга, затем также реализовал их с получением прибыли. Сообщение Верховного суда о результате рассмотрения обоих дел гласит:

«В 2011-2015 годах А приобрел биткоины посредством шести покупок и в качестве пожертвований, полученных им от третьих лиц в связи с разработкой и предоставлением программного обеспечения для [работы с] биткоинами. В 2017 и 2018 годах он продал эти биткоины с прибылью.

В 2011–2013 годах B приобрел биткоины в качестве вознаграждения за предоставление серверной мощности для системы биткоинов и проверку транзакций биткоинов (майнинг). В 2018 году он продал часть этих биткоинов с прибылью.

Дела касались того, облагалась ли прибыль A и B от продажи биткоинов налогом.

Верховный суд постановил, что покупка А биткоинов должна рассматриваться как совершенная в целях спекуляции, и что, следовательно, продажа этих биткоинов не освобождалась от налогов в соответствии с разделом 5, подраздел 1, буква а, Закона о государственном налоге.

Верховный суд также заявил, что продажа А биткоинов, которые он приобрел в качестве пожертвований, и продажа активов Б в биткоинах, приобретенных в результате майнинга, представляет собой оборот их некоммерческих предприятий. Таким образом, продажи влекут за собой налоговые обязательства в соответствии с пунктом а раздела 4 Закона о государственных налогах.

В обоих случаях Верховный суд пришел к одному и тому же результату.»