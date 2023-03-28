Фильм «Памфир» за первый уикенд проката собрал 2,4 млн грн, что является одним из лучших результатов среди украинских драм

Украинский фильм «Памфир», вышедший в национальный прокат 23 марта 2023 года, продемонстрировал хорошие кассовые сборы. В течение первого уик-энда драма режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука собрала в кинотеатрах почти 16 тыс. зрителей, потративших на билеты 2,6 млн грн.

Итак, по результатам первого уикэнда проката фильм «Памфир» смог опередить драмы «Мирный-21» Ахтема Сеитаблаева и «Щедрик» Олеси Моргунец-Исаенко. Для сравнения, бокс-офис фильма «Мирный-21» за первый уикенд составил 1,9 млн грн, а для «Щедрика» этот показатель составил чуть более 1 млн грн. Результат фильма «Максим Оса» – около 956 тыс. грн.

Вместе с тем «Памфир» не смог опередить фильм «Цена правды», который в первые дни показа в Украине привлек более 40 тыс. зрителей и собрал в прокате почти 4 млн грн.

Действие фильма «Памфир» проходит на западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки. Главный герой по имени Памфир возвращается в семью после длительного отсутствия. Когда его сын устраивает поджог в молитвенном доме, Памфир вынужден вернуться к своему криминальному прошлому, чтобы возместить ущерб.

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Источник: forbes