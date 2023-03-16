Вышел трейлер фильма BlackBerry, он расскажет о взлётах и падениях легендарного производителя телефонов с клавиатурой

BlackBerry – грядущий документальный драматический фильм об одноименном производителе телефонов – получил трейлер. В главных ролях снялись Джей Барушель («Как приручить дракона»), Гленн Хоуэртон («В Филадельфии всегда солнечно») и Мэтт Джонсон, который также стал режиссёром проекта.

Фильм BlackBerry расскажет о том, как телефон с клавиатурой стал де-факто деловым коммуникатором, но в итоге всё же проиграл смартфону. В основу фильма легла книга Джеки Мак-Ниш. Сюжет в основном концентрируется на взаимоотношениях основателей компании Майкла Лазаридиса и Джима Балсилли. Трейлер демонстрирует разработку телефона, первоначальный успех, анонс iPhone Стивом Джобсом и большое количество эмоциональных разговоров, некоторые из которых сопровождаются разбитием телефонов. Авторы пытались показать эмоции и накал страстей у людей, которые старались спасти компанию и удержать её на плаву.

Фильм BlackBerry выйдет в прокат 12 мая.

Источник: The Verge