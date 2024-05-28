В Украине запустят хакатон Precision для повышения точности операций ВСУ

Участники кластера Brave1 запускают хакатон Precision для поиска «точных» решений для поражения врага.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Нужна технологическая разработка, которая позволит Силам обороны проводить операции против врага с повышенной точностью, эффективностью и минимальными потерями. Именно поэтому запускаем хакатон Precision», — написал Федоров. Основными направлениями хакатона будут: усовершенствованные системы наведения;

объединение датчиков и анализ данных в реальном времени;

умные боеприпасы, которые могут корректировать свою траекторию в полете;

симуляторы и учебное программное обеспечение;

автономные и полуавтономные системы поражения;

сетецентрические средства ведения войны. Участие в хакатоне могут принять как украинские, так и зарубежные разработчики, инженеры, военные, эксперты, ученые, студенты, стартапы. Хакатон пройдет в три этапа и среди прочего предусматривает тестирование на полигоне. онлайн-сессия, в рамках которой участники смогут посетить семинары и лекции, сформировать команду и предложить конкретное решение;

офлайн-сессия, во время которой участники смогут проработать решения с менторами;

тестирование решений на полигоне и награждение победителей. Зарегистрироваться можно до 8 июня.

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