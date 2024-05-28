Military Tech Новости 28.05.2024 в 12:10 comment views icon
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В Украине запустят хакатон Precision для повышения точности операций ВСУ

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Участники кластера Brave1 запускают хакатон Precision для поиска «точных» решений для поражения врага.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Нужна технологическая разработка, которая позволит Силам обороны проводить операции против врага с повышенной точностью, эффективностью и минимальными потерями. Именно поэтому запускаем хакатон Precision», — написал Федоров.

Основными направлениями хакатона будут:

  • усовершенствованные системы наведения;
  • объединение датчиков и анализ данных в реальном времени;
  • умные боеприпасы, которые могут корректировать свою траекторию в полете;
  • симуляторы и учебное программное обеспечение;
  • автономные и полуавтономные системы поражения;
  • сетецентрические средства ведения войны.

В Украине запустят хакатон Precision для повышения точности операций ВСУ

Участие в хакатоне могут принять как украинские, так и зарубежные разработчики, инженеры, военные, эксперты, ученые, студенты, стартапы.

Хакатон пройдет в три этапа и среди прочего предусматривает тестирование на полигоне.

  • онлайн-сессия, в рамках которой участники смогут посетить семинары и лекции, сформировать команду и предложить конкретное решение;
  • офлайн-сессия, во время которой участники смогут проработать решения с менторами;
  • тестирование решений на полигоне и награждение победителей.

 Зарегистрироваться можно до 8 июня.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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