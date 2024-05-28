В Украине запустят хакатон Precision для повышения точности операций ВСУ

Участники кластера Brave1 запускают хакатон Precision для поиска «точных» решений для поражения врага.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Нужна технологическая разработка, которая позволит Силам обороны проводить операции против врага с повышенной точностью, эффективностью и минимальными потерями. Именно поэтому запускаем хакатон Precision», — написал Федоров.
Основными направлениями хакатона будут:
- усовершенствованные системы наведения;
- объединение датчиков и анализ данных в реальном времени;
- умные боеприпасы, которые могут корректировать свою траекторию в полете;
- симуляторы и учебное программное обеспечение;
- автономные и полуавтономные системы поражения;
- сетецентрические средства ведения войны.
Участие в хакатоне могут принять как украинские, так и зарубежные разработчики, инженеры, военные, эксперты, ученые, студенты, стартапы.
Хакатон пройдет в три этапа и среди прочего предусматривает тестирование на полигоне.
- онлайн-сессия, в рамках которой участники смогут посетить семинары и лекции, сформировать команду и предложить конкретное решение;
- офлайн-сессия, во время которой участники смогут проработать решения с менторами;
- тестирование решений на полигоне и награждение победителей.
Зарегистрироваться можно до 8 июня.
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.