10 крупнейших производителей нефти в 2023 году — США + Саудовская Аравия = 28% добычи

В прошлом году три страны мира выдавали вместе 32,8 миллиона баррелей нефти в день, согласно данным Управления энергетической информации США.

В целом на США, россию и Саудовскую Аравию приходится 40% мировой добычи нефти — и в этом они неизменно доминировали с 1971 году, лишь временно смещая друг друга с лидерских позиций.

Для сравнения: совокупная добыча Канады, Ирака и Китая достигла 13,1 миллиона баррелей в день в 2023 году, немного превысив добычу только в США.

Прогнозируется, что в ближайшей перспективе ни одной из стран не удастся превзойти рекорд производства нефти в США, установленный в прошлом году — поскольку ни один другой производитель никогда не достигал суточной мощности в 13,0 миллиона баррелей. Недавно государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отказалась от планов увеличить добычу до 13,0 миллиона баррелей в день к 2027 году.

В 2024 году аналитики прогнозируют, что США сохранят позицию лидера по производству нефти. По данным Macquarie Group, к концу года ожидается, что добыча нефти в США достигнет рекордных темпов в около 14 миллионов баррелей в день.

Из приятного: как сообщил глава СБУ Василий Малюк, благодаря дроновым атакам на российские НПЗ на 12% удалось сократить, как добычу, так и переработку нефти. Нефть — основной источник дохода для страны-террориста, которая этими же деньгами спонсирует войну против Украины.

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Также росстат отчитывался, что на неделе с 18 по 24 марта производство бензина в рф упало на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей и составило 107,8 тысячи тонн в сутки (по сравнению с аналогичной неделей прошлого года — это снижение на 14.3%).

Как писал вчера Reuters, из-за сокращения внутренних поставок и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах россия увеличивает импорт бензина из беларуси. В первой половине марта он достиг почти 3 тыс. тонн (в феврале россия импортировала 590 тонн, а в январе поставок из беларуси еще не было).

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