10 вещей, которые мы узнали об инопланетянах (или их отсутствии) в 2022 году

В этом году человечество все еще пыталось ответить на главный вопрос: одиноки ли мы во вселенной? Издание Space.com напомнило о главных достижениях и неудачах в исследовании НЛО, поиске инопланетян и изучении сигналов, полученных из-за пределов Солнечной системы. Кратко пересказываем основные.

«Переломный момент» для НЛО

После увеличения количества наблюдений UAP (неидентифицированных явлений в воздухе) в 2021 году эксперты заявляли, что следующие 12 месяцев могут стать сверхважными для изучения этих таинственных объектов.

“Технологии и программное обеспечение стали лучше, а текущий интерес к НЛО привлек новых квалифицированных специалистов. Как следствие, у нас будет еще больше доказательств – как будто это было необходимо – что феномен НЛО реальный и может быть исследован научно”. Марк Родегие, научный директор Центра изучения НЛО в Чикаго.

В 2021 году после отчета UAP, опубликованного военными и разведывательными сообществами США, Конгресс призвал создать официальный центр для проведения скоординированных усилий по сбору и анализу данных, связанных с неидентифицированными явлениями в воздухе.

27 декабря 2021 года президент Джо Байден подписал Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2022-й финансовый год в размере 768,2 миллиарда долларов, который содержал положение о создании «Группы идентификации бортовых объектов и синхронизации управления».

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«Рассекреченные» сообщения об НЛО

Многие энтузиасты НЛО обсуждают осведомленность различных правительственных учреждений. Существует много теорий заговора о том, что правда о неопознаных летающих объектах действительно скрывается государствами от общественности. В 2018 году американское подразделение таблоида The Sun оформило запрос и фактически заставило Разведывательное управление обороны США обнародовать 1574 страницы материалов, связанных с НЛО (хотя это и произошло только в 2020 году).

The Sun сообщает, что предоставленные материалы происходят от Программы расширенной аэрокосмической идентификации угроз (AATIP), действовавшей между 2007 и 2012 годами, и охватывают 42 медицинских случая и 300 травматических случаев после вероятной встречи людей с «аномальными транспортными средствами», включая НЛО.

Согласно отчету люди получили ожоги или другие повреждения, связанные с электромагнитным излучением. Также были подробно описаны случаи повреждения мозга, повреждения нервов, учащенного сердцебиения и головных болей, связанных с аномальными столкновениями с транспортными средствами.

Однако непонятно, какой процесс проверки использовал AATIP для расследования этих инцидентов, и происходило ли это вообще

Еще одно решение парадокса Ферми

В мае 2022 года двое ученых предложили решение так называемого парадокса Ферми Парадокс Ферми — парадокс, предложенный физиком Энрико Ферми в 1950 году, указывающий на противоречие между высокой вероятностью существования внеземных цивилизаций и отсутствием их следов. Уравнение Дрейка, дающее оценку количеству внеземных цивилизаций, с которыми мы могли бы вступить в контакт, дает достаточно высокий шанс на такую встречу, исходя из потенциального количества подобных Земле планет. Из этого логично судить, что на старших планетах разумная жизнь возникла раньше и уже должна распространиться по вселенной в достаточной степени, чтобы это заметили люди. Однако ни убедительных сигналов других разумных существ, ни их аппаратов или других свидетельств существования не найдено.: возможно, цивилизация достаточно разумная, чтобы развить космические путешествия, в конце концов достигнет такого уровня — когда их потребности в энергии будут превышать инновации, что приведет к ее краху.

Чтобы предотвратить свою гибель, цивилизации могут подвергнуться «гомеостатическому пробуждению», перенаправляя свои усилия на общественное благополучие, устойчивое развитие и экологическую гармонию, жертвуя при этом способностью путешествовать между звездами.

Есть в этом и некоторый позитив: сигналы от умирающих цивилизаций можно легко обнаружить из-за огромного рассеивания энергии.

Климатические предупреждения для инопланетян

В мае исследователи планировали отправить сообщение, чтобы известить инопланетян о климатическом кризисе на Земле и, возможно, попросить о помощи.

Сообщение было разработано группой Messaging Extraterrestrial Intelligence International, которая хочет отправить текст, закодированный в радиосигнале, в планетарную систему TRAPPIST-1, содержащую по меньшей мере семь планет, похожих на Землю.

«Любые инопланетяне, которые получат наше сообщение, не удивятся, узнав о нашем климатическом кризисе. У них было десятилетие, чтобы наблюдать за нашим положением издалека», — сказал Дуглас Вакоч, президент Messaging Extraterrestrial Intelligence International.

Сообщение начинается с периодической таблицы элементов, где команда объясняет, что химические элементы универсальны, а дальше уже переходит к теме изменения климата на Земле.

Ученые надеются, что, учитывая 13,8 миллиарда лет истории Вселенной и относительную молодость человечества, инопланетная цивилизация, которая получит сообщения, может быть старше и развитее нашей, и таким образом может предложить помощь в смягчении изменений климата.

Однако исследователи не ожидают ответа в ближайшее время. Даже если сообщение будет немедленно получено и переведено на расстоянии 39 световых лет, нам понадобится 78 лет, чтобы получить ответ.

Сигналы от пришельцев? Не так быстро

В июне 2022 года предположение о том, что китайский сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой (FAST) мог обнаружить сигнал от инопланетной цивилизации, вызвал оживление в интернете, но этот энтузиазм был быстро обуздан.

FAST обнаружил три узкополосных радиосигнала, которые, казалось, поступали из космоса между 2019 и 2022 годами. Природные источники не создают такой тип радиосигнала, команда описала их как «несколько случаев возможных технологических следов и внеземных цивилизаций из-за пределов Земли».

Однако Дэн Вертимер, эксперт SETI из Университета Беркли, Калифорния, также принимавший участие в исследовательском проекте, сказал, что сигналы являются результатом вмешательства человека, а не разумной инопланетной жизни.

«Большая проблема, и в том числе в этом конкретном случае, состоит в том, что мы ищем сигналы от инопланетян, но то, что мы находим, — это миллион сигналов от земных жителей. Это очень слабые сигналы, но криогенные приемники на телескопах чрезвычайно чувствительны и могут улавливать сигналы от мобильных телефонов, телевидения, радаров и спутников – а спутников в небе с каждым днем становится все больше», – сказал Вертимер.

Жизнь в сферах Дайсона

В июне группа ученых предположила, что планеты не могут являться местом пребывания для разумной жизни. В свою очередь, развитые цивилизации могут останавливаться на так называемых сферах Дайсона Сфера Дайсона — гипотетический астроинженерный проект, предложенный Фрименом Дайсоном, представляющий собой относительно тонкую сферическую оболочку большого радиуса (порядка радиуса планетных орбит) со звездой в центре., вращающихся вокруг остатков солнцевидных звезд, или белых карликов.

Перед тем как звезды становятся белыми карликами, они раздуваются до красных гигантов. Таким образом, цивилизации должны были оставить поверхность своей планеты и создать новые искусственные среды обитания вокруг своей звезды, предположили авторы исследования. Эти среды обитания могут иметь форму сфер Дайсона. Скопления этих сфер могут образовывать «мегаструктуры», наполненные технологиями сбора солнечной энергии.

Если астрономы будут искать сферу Дайсона вокруг белых карликов и не найдут их, это может помочь нам оценить, сколько развитых цивилизаций существует в космосе. Но этот поиск может быть сложным.

«Если какие-то сферы Дайсона действительно существуют, их, вероятно, будет трудно найти, потому что есть очень много звезд, которые нужно искать. Сигнал от сферы Дайсона, вероятно, будет очень слаб по сравнению со звездой, вокруг которой он вращается», — комментирует соавтор исследования Бен Цукерман, почётный профессор физики и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

NASA исследует НЛО

В июне 2022 года NASA объявило, что намерено приступить к научному исследованию UAP, и эти усилия активизировались в течение следующих месяцев. Основными целями исследования являются идентификация и характеристика доступных данных по UAP, определение оптимального способа сбора будущих наблюдений и определение того, как NASA может использовать эти данные для улучшения понимания таинственных объектов в небе.

«Исследование неизвестного в космосе и атмосфере является основой нашей деятельности в NASA. Понимание данных, которые у нас есть о нераспознанных воздушных явлениях, имеет решающее значение для того, чтобы сделать научные выводы о том, что происходит в нашем небе», — сказал Томас. Зурбухен, заместитель администратора Директората научных миссий NASA, в обновленном отчете по проекту от 21 октября.

Группа экспертов, в состав которой входят физики, а также бывший астронавт NASA Скотт Келли, начала свою работу 24 октября 2022 года. Ожидается, что она продлится девять месяцев.

Артефакты пришельцев

Учитывая, что Солнечной системе примерно 4,5 миллиарда лет, а человечество существовало небольшую часть этого времени, вполне возможно, что развитые цивилизации уже посещали наших соседей и двинулись дальше.

В октябре 2022 года ученые предположили, что внеземные формы жизни могли оставить следы своего визита по всей Солнечной системе. Наиболее очевидными из этих артефактов были бы оставленные космические корабли, зонды и просто обломки на поверхности планет или их спутников, подобные технологическим остаткам, которые человечество распространило на Луне и Марсе.

Авторы также предположили, что инопланетным кораблям понадобится двигатель для межзвездных прогулок, оставляющий выхлопные шлейфы, которые могут обнаружить космические телескопы.

Помехи в воздухе

В октябре 2022 года представители Министерства обороны США заявили, что разведывательные службы страны потратили годы на анализ записей сотен наблюдений НЛО/UAP и пришли к выводу, что большинство точно не были инопланетянами.

По их словам, многие UAP были просто «помехами в воздухе», такими как метеорологические зонды, и несколько инцидентов были официально идентифицированы как «относительно обычные» китайские дроны наблюдения.

Кроме того, наблюдения, в которых НЛО, казалось, нарушают законы физики, включая известную видеозапись встречи самолета ВМС США с UAP, которая просочилась в 2018 году, были результатом оптических иллюзий.

Экзопланеты как потенциальное место жизни

В ноябре 2022 года космический телескоп Джеймса Уэбба изучил атмосферу экзопланеты WASP-39 b, чтобы построить ее всесторонний химический и молекулярный профиль.

«Мы наблюдали за экзопланетой с помощью нескольких инструментов, которые вместе охватывают широкий спектр инфракрасного излучения и массу химических отпечатков, недоступных до запуска Джеймса Уэбба», — комментирует одна из исследователей, Натали Баталья из Калифорнийского университета в Санта-Крус.

В настоящее время Уэбб внимательно наблюдает за TRAPPIST-1. Интересно то, что одна из семи планет, содержащихся в системе, вращается вокруг своей родительской звезды в регионе с необходимыми для существования воды температурами, ключевого ингредиента для жизни.

В то время как Уэбб интенсивно изучает атмосферу TRAPPIST-1e, которую часто называют наиболее «потенциально пригодной для жизни» из когда-либо обнаруженных, он также будет искать молекулы, которые могли быть созданы живыми организмами.