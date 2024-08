100-метровая башня на Луне обеспечит астронавтов энергией, связью и светом

Компания Honeybee Robotics разработала уникальную многофункциональную башню, которая может обеспечить астронавтов светом, энергией и связью во время миссий на Луну.

Honeybee Robotics, которая сейчас принадлежит Blue Origin Blue Origin — это американская частная аэрокосмическая компания, основанная Джеффом Безосом в 2000 году., представила инновационную разработку для поддержки миссий NASA Artemis — 100-метровую башню LUNARSABER (Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution). Эта конструкция способна выдержать тонну оборудования и выполнять функции центрального узла питания, связи и освещения на лунной базе.

Для установки LUNARSABER на Луне инженеры Honeybee будут использовать технологию DIABLO (Deployable Interlocking Actuated Bands for Linear Operations). Эта система позволяет развернуть цилиндрическую структуру из металлической ленты, которая выдерживает значительные нагрузки.

Башня оснащена солнечными панелями двух типов. Первый вариант предусматривает размещение панелей по всей длине конструкции, обеспечивая доступ к солнечному свету под разными углами. Второй вариант — это подвижные панели на верхушке башни, которые отслеживают положение Солнца в течение 14-дневного лунного дня. По оценкам инженеров, такая система способна производить до 100 кВт энергии.

LUNARSABER может передавать энергию другим устройствам беспроводным способом. Это позволит обеспечивать питанием роверов и скафандры астронавтов на значительном расстоянии от башни. Такая технология особенно полезна для поддержания работы оборудования во время длительной лунной ночи.

Система отслеживания позволяет LUNARSABER определять расположение различных объектов вокруг башни. Это обеспечивает эффективную передачу энергии и связь между различными элементами лунной базы. Башня также выполняет функцию своеобразной «лунной башни сотовой связи», создавая прототип лунного интернета.

Мощные прожекторы на верхушке LUNARSABER будут освещать поверхность Луны. Это позволит астронавтам и роверам продолжать работу даже во время двухнедельной лунной ночи, значительно повышая эффективность миссий.

Инженеры Honeybee Robotics планируют создать сеть башен LUNARSABER на поверхности Луны. Такая система обеспечит постоянное электроснабжение и связь с Землей, даже на обратной стороне спутника.

Источник: Phys