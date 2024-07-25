Мокрая Луна? Китайцы нашли воду там, где ее не должно было быть

Исследователи из Китая нашли доказательства наличия воды в пробах лунного грунта, собранных миссией Chang’e-5, что открывает новые перспективы в изучении естественного спутника Земли.

Китайские ученые сделали важное открытие, анализируя образцы лунного грунта, доставленные миссией Chang’e-5. Они обнаружили следы воды, что подтверждает возможность существования H2O на поверхности Луны в различных формах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые выяснили, что молекулы воды могут сохраняться на освещенных Солнцем участках Луны в виде гидратированных солей.

Китайская миссия Chang’e-5, запущенная 23 ноября 2020 года, стала первой за 44 года, успешно доставившей образцы лунного грунта на Землю. Аппарат приземлился на Луне 1 декабря, собрал около 2 кг грунта и камней и вернулся 17 декабря того же года. Собранные образцы происходят из гораздо более высоких широт, чем те, что NASA получило в 1960-х и 1970-х годах.

В 2020 году NASA сообщило об обнаружении молекул воды в кратере на южном полушарии Луны. Это открытие сделали с помощью данных, собранных Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA) — модифицированным Boeing 747, превращенным в летающую астрономическую лабораторию.

Эти открытия имеют большое значение для будущих лунных миссий. Мировые космические державы, включая Китай, США и россию, готовятся к установлению более постоянного присутствия на Луне. NASA планирует вернуть астронавтов на лунную поверхность впервые со времен миссии Apollo 17, а Китай также делает значительные успехи в этом направлении.

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Напомним, недавно исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне в США обнаружили, что Луна постепенно удаляется от Земли, что приводит к медленному увеличению продолжительности земных суток.

Источник: Futurism