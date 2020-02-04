1,3 млн — столько смартфонов продала Sony за минувший квартал





Sony сегодня отчиталась за очередной квартал, который стал для компании далеко не самым успешным. Виной тому стали слабые продажи игрового подразделения в связи с приближением конца жизненного цикла PlayStation 4 и всеми вытекающими последствиями. В этой же заметке хотелось бы отдельно остановиться на результатах подразделения Mobile Communications (MC), ответственного за выпуск смартфонов.

Не секрет, что на рынке смартфонов Sony является A-брендом только формально, поскольку продажи снижаются вот уже 18 кварталов подряд. Этот квартал не является исключением.

За минувший квартал Sony продала 1,3 млн смартфонов, тогда как годом ранее — 1,8 млн. Напомним, в модельном ряде 2019 года — флагманы Sony Xperia 1 и Xperia 5, а также смартфоны среднего класса Xperia 10 и Xperia 10 Plus. И это весьма скромный показатель даже в сравнении с некоторыми молодыми китайскими брендами, не говоря уже о лидерах рынка. В то же время это более чем вдвое превышает показатель предыдущего квартала (0,6 млн смартфонов), когда продажи обновили абсолютный минимум.

Для сравнения, Apple, Samsung и Huawei (тройка лидеров рынка смартфонов) по итогам минувшего квартала отгрузили на рынок соответственно 72,9 млн, 70 млн и 56 млн смартфонов соответственно.

В то же время есть у смартфонов Sony одно неоспоримое преимущество. При весьма скромных продажах по числу переведенных на Android 10 моделей в общем объеме Sony занимает одно из первых мест. Буквально в прошлом месяце Sony перевела на Android 10 не самые новые модели Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium.

И надо отдать должное Sony, в отличие от LG и HTC, японская компания хотя бы пытается что-то менять. 24 февраля состоится презентация Sony в рамках Mobile World Congress 2020, где ожидается анонс следующего флагманского смартфона Sony Xperia 5 Plus (ролик трехмерной модели ниже), который по меньшей мере по дизайну должен отличаться от большинства смартфонов 2020 года.

Источник: Sony