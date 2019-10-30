За прошлый квартал Sony продала… 0,6 млн смартфонов (новый антирекорд!)





Sony сегодня опубликовала очередной квартальный отчет, похваставшись рекордной операционной прибылью (главным образом благодаря устойчивому спросу на мобильные фотосенсоры) и рекордными продажами PS4 (102,8 млн единиц — это второй результат в истории индустрии. Но есть у Sony подразделение, которое стабильно портит отчеты и заставляет японского производителя «краснеть». Конечно же, речь о подразделении Mobile Communications (MC), ответственном за выпуск смартфонов.

Общеизвестно, что с продажами смартфонов у Sony все очень плохо, причем уже давно. Но благодаря устойчивому росту развлекательного бизнеса и других направлений Sony без проблем перекрывает убытки и не хочет покидать рынок смартфонов, чтобы не пропустить смену парадигм в отрасли. Впрочем, параллельно Sony продолжает предпринимать разного рода шаги, чтобы сократить негативный эффект деятельности мобильного бизнеса.

Возвращаясь к теме новости, в минувшем квартале мобильное подразделение, финансовые результаты которого Sony с недавних пор «прячет», установило очередной антирекорд. За минувший квартал Sony продала… 0,6 млн смартфонов. И это самый низкий результат за всю историю. Для сравнения, годом ранее Sony продала 1,6 млн смартфонов, а за второй квартал 2019 календарного года — 0,9 млн. Вполне вероятно, что продажи продолжать падать, учитывая, что ничего для исправления ситуации Sony не делает и никаких изменений в стратегии производителя пока не видно. Собственно, последнее дополнение к актуальной линейке — Xperia 8 на SoC Snapdragon 630 стоит целых $500, и это отличный пример, почему все плохо.

Первоначально Sony прогнозировала достойные поставки смартфонов в размере 5 миллионов единиц на 2019 финансовый год (с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года), но позже была вынуждена пересмотреть это число до 4 миллионов единиц после особенно ужасного квартала с апреля по июнь. Теперь компания снова изменила свои оценки отгрузки.

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а этот явно будет еще хуже. Если изначально Sony прогнозировала продать по итогам 2019 финансового года 5 млн смартфонов, то после неудачного трехмесячного периода с апреля по июнь она уменьшила прогноз до 4 млн, а теперь еще раз скорректировала в сторону снижения. Теперь Sony рассчитывает продать по итогам финансового года (с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года) всего 3,5 млн смартфонов.

Напоследок — график с динамикой изменения квартальных продаж смартфонов Sony. На диаграмме не отображены результаты двух предыдущих кварталов — 0,9 и 0,6 млн смартфонов по итогам второго и третьего кварталов календарного года.

Источник: Sony