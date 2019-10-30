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За прошлый квартал Sony продала… 0,6 млн смартфонов (новый антирекорд!)

За прошлый квартал Sony продала… 0,6 млн смартфонов (новый антирекорд!)

За прошлый квартал Sony продала… 0,6 млн смартфонов (новый антирекорд!)


Sony сегодня опубликовала очередной квартальный отчет, похваставшись рекордной операционной прибылью (главным образом благодаря устойчивому спросу на мобильные фотосенсоры) и рекордными продажами PS4 (102,8 млн единиц — это второй результат в истории индустрии. Но есть у Sony подразделение, которое стабильно портит отчеты и заставляет японского производителя «краснеть». Конечно же, речь о подразделении Mobile Communications (MC), ответственном за выпуск смартфонов.

Общеизвестно, что с продажами смартфонов у Sony все очень плохо, причем уже давно. Но благодаря устойчивому росту развлекательного бизнеса и других направлений Sony без проблем перекрывает убытки и не хочет покидать рынок смартфонов, чтобы не пропустить смену парадигм в отрасли. Впрочем, параллельно Sony продолжает предпринимать разного рода шаги, чтобы сократить негативный эффект деятельности мобильного бизнеса.

Возвращаясь к теме новости, в минувшем квартале мобильное подразделение, финансовые результаты которого Sony с недавних пор «прячет», установило очередной антирекорд. За минувший квартал Sony продала… 0,6 млн смартфонов. И это самый низкий результат за всю историю. Для сравнения, годом ранее Sony продала 1,6 млн смартфонов, а за второй квартал 2019 календарного года — 0,9 млн. Вполне вероятно, что продажи продолжать падать, учитывая, что ничего для исправления ситуации Sony не делает и никаких изменений в стратегии производителя пока не видно. Собственно, последнее дополнение к актуальной линейке — Xperia 8 на SoC Snapdragon 630 стоит целых $500, и это отличный пример, почему все плохо.

Первоначально Sony прогнозировала достойные поставки смартфонов в размере 5 миллионов единиц на 2019 финансовый год (с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года), но позже была вынуждена пересмотреть это число до 4 миллионов единиц после особенно ужасного квартала с апреля по июнь. Теперь компания снова изменила свои оценки отгрузки.

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а этот явно будет еще хуже. Если изначально Sony прогнозировала продать по итогам 2019 финансового года 5 млн смартфонов, то после неудачного трехмесячного периода с апреля по июнь она уменьшила прогноз до 4 млн, а теперь еще раз скорректировала в сторону снижения. Теперь Sony рассчитывает продать по итогам финансового года (с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года) всего 3,5 млн смартфонов.

Напоследок — график с динамикой изменения квартальных продаж смартфонов Sony. На диаграмме не отображены результаты двух предыдущих кварталов — 0,9 и 0,6 млн смартфонов по итогам второго и третьего кварталов календарного года.

Источник: Sony

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