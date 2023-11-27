Новости Технологии 27.11.2023 в 15:36 comment views icon

18 стран заключили соглашение о безопасности технологии искусственного интеллекта

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и более десятка других стран представили первое подробное международное соглашение о том, как защитить искусственный интеллект от использования с вредоносными целями. Стороны призвали компании создавать системы ИИ, которые «безопасны по своей архитектуре».

В 20-страничном документе 18 стран согласились, что компании, разрабатывающие и использующие ИИ, должны разрабатывать и внедрять его таким образом, чтобы защитить клиентов и широкую общественность от неправильного использования. Соглашение не является обязательным и содержит в основном общие рекомендации, такие как мониторинг систем ИИ на предмет злоупотреблений, защита данных от фальсификации и проверка поставщиков ПО.

Страны, подписавшие документ, рассматривают вопросы о том, как защитить технологию ИИ от взлома хакерами. В перечне также содержатся такие рекомендации, как выпуск моделей ИИ только после соответствующего тестирования безопасности.

Вместе с тем в документе не рассматриваются острые вопросы о правильном использовании ИИ или о том, как собираются данные, которые используются в этих моделях.

Отметим, рост популярности ИИ породил множество опасений, в том числе о его возможном использовании для подрыва демократических процессов или мошенничества, вероятной резкой потере рабочих мест и других потенциальных видах вреда для человечества.

Помимо США и Великобритании, документ также подписали Германия, Италия, Чехия, Эстония, Польша, Австралия, Чили, Израиль, Нигерия и Сингапур.

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Источник: reuters

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