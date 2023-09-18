Новости Кино 18.09.2023 в 17:51

«20 дней в Мариуполе» / 20 Days in Mariupol — Украина выдвинула на «Оскар» документальный фильм Мстислава Чернова

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Украинский оскаровский комитет определился с претендентом на 96-ю премию «Оскар» — нашумевший документальный фильм «20 дней в Мариуполе» лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова будет представлять Украину в номинации «Лучший международный полнометражный фильм». Фильм был избран на заседании комитета 18 сентября путем голосования.

Кроме «20 дней в Мариуполе» в национальном отборе участвовало еще 4 работы:

  • «Железные бабочки» режиссера Романа Любого
  • «Памфир» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука
  • «Териконы» режиссера Тараса Томенко
  • «ШТТЛ» режиссера Адриена Уолтера

«20 дней в Мариуполе» рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года — документальный фильм создала команда Associated Press (в то время они были последними журналистами в городе) в сотрудничестве с Frontline (самой длинной в истории США программой документальных фильмов, выходящей на американском канале PBS). Команде Associated Press удалось задокументировать осаду и вызванную ею гуманитарную катастрофу, работу врачей, бомбардировку роддома, массовые захоронения погибших гражданских и другие преступления россиян.

Над «20 дней в Мариуполе» также работали известный украинский фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко — дебютный показ в январе на «Санденс» сразу принес фильму Приз зрителей, и с тех пор он уже получил около 10 наград на разных кинофестивалях. Рейтинг свежести на Rotten Tomatoes вообще держится на отметке 100% на основе 42 рецензий (зрительский — 88% на основе чуть менее 50 оценок).

В Украине прокат «20 дней в Мариуполе» длится с 31 августа — за первые четыре дня она собрала более 531 000 грн. грн).

Трейлер

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По всей вероятности, «20 дней в Мариуполе» пробьется в шортлист (его объявят 21 декабря), а далее и в финальный список номинантов на премию «Оскар», который объявят 23 января 2023 — 96-я церемония вручения наград Киноакадемии состоится 10 марта 2024 в Лос-Анджелесе.

Кто выиграл «Оскар-2023» и как прошла церемония, поможет вспомнить наш материал.

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«20 дней в Мариуполе» / 20 Days in Mariupol — Украина выдвинула на «Оскар» документальный фильм Мстислава Чернова
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