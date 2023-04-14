21-летний Джек Тейшейра, подозреваемый в сливе секретных данных разведки США, работал IT-специалистом

В настоящее время 21-летний военнослужащий Национальной гвардии США, который, вероятно, поделился секретными документами военной разведки в игровом чате, арестован.

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«Простой, тихий парень»

Джек по примеру многих членов семьи пошел служить в Национальную гвардию США в 2019 году, стал летчиком 1-го класса и впоследствии был назначен на должность руководителя компьютерных и систем связи в 102-м подразделении разведки Национальной гвардии Отис. Другими словами, он был IT-специалистом, и благодаря этому мог получить доступ к разной информации, в том числе и секретной.

22-летний Эдди Соуза, одноклассник Тейшейри, был удивлен, что именно Джека идентифицировали как подозреваемого:

«Он хороший, не нарушитель, простой, тихий парень. Похоже, это была глупая детская ошибка».

Еще один из друзей Тейшейри описывал его в интервью The Washington Post как «патриота, преданного католика и либертарианца, который интересуется оружием и сомневается в будущем Америки». Парень сказал, что познакомился с Джеком еще до 2020 года на сервере Discord, посвященному оружию и либертарианской политике.

Он также отметил, что Тейшейра начал делиться секретными документами на сервере Discord примерно в феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, которое он рассматривал как «удручающую» битву между «двумя странами, которые должны иметь много общего». Распространение секретных документов он рассматривала как способ «просветить людей».

Арест и суд

На недавно появившихся в сети кадрах вооруженные офицеры ФБР ведут Тейшейру в наручниках к автомобилю в небольшом городке неподалеку Бостона, где находится дом матери подозреваемого.

При задержании дороги в районе полностью перекрыли машинами полицейских.

«Вокруг ходили примерно шесть-восемь солдат с винтовками. Это очень тихий район», — сказал местный житель Дик Триси.

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Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в Бостоне уже сегодня. The New York Times пишет, что ему грозит до 10 лет заключения за каждый опубликованный документ.

Как Тейшейру получил доступ к секретным данным?

На отдельной пресс-конференции спикер министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что утечка информации была «преднамеренным преступным актом». Когда его спросили, как молодой военный получил доступ к секретным оборонным документам, генерал сказал, что в армии США на персонал возлагают «большую ответственность в очень раннем возрасте».

С чего все началось и что было в документах?

Впервые об утечке Министерство обороны США заявило на прошлой неделе, тогда же было начато расследование совместно с Министерством юстиции, Белым домом и другими агентствами правительства США. Установлено, что первоначально документы распространялись на форуме, посвященном игре Minecraft. Издание NYT пишет, что Тейшейра был администратором одного из серверов Discord, с которого началась утечка секретных данных.

Всего в сети опубликовано от 50 до 100 документов. Издание BBC News, ознакомившееся с «более 20» файлами утечки, утверждает, что их содержание включает детали о развертывании украинских и российских сил накануне запланированного весеннего наступления Украины. В документах «упоминается оборудование США, предоставленное ВСУ, а также время готовности различных украинских подразделений и ожидаемое время прибытия военной техники». Также в документах упоминается о том, как США следит за союзниками.

Крис Мигер, помощник министра обороны США отметил, что некоторые документы «кажется, были изменены», хотя их структура похожа на те, которые «используются для предоставления ежедневной информации старшим руководителям по операциям, связанным с Украиной и Россией, а также другим обновленным данным разведки». На вопрос, как утечка может повлиять на военные действия в Украине, он ответил, что «украинцы продемонстрировали свои возможности и компетентность в этой войне».

Видео задержания Джека Тейшейри