Новые утечки по iPhone 18 и iPhone Air 2: дизайн и дата выхода

Слухов об iPhone 18 Pro и iPhone Fold хватает, но о других будущих флагманах Apple сообщалось на удивление мало. Однако новые утечки подробно описывают, чего ожидать от дизайна и сроков выхода iPhone 18 и iPhone Air 2.





iPhone 18: тот же Dynamic Island, минимальные изменения в дизайне.

Ранее сегодня известный инсайдер из Weibo поделился хорошими новостями относительно сроков запуска iPhone Fold. Но в течение выходных пара сообщений от другого инсайдера — Fixed Focus Digital — касалась двух других будущих iPhone от Apple. Относительно базового iPhone 18 он написал:

«Стандартная модель iPhone 18 практически не претерпит изменений во внешнем дизайне — за исключением возможной незначительной корректировки размеров».

Это противоречит предыдущему заявлению Ice Universe о том, что все модели iPhone 18 получат меньший Dynamic Island. Но это подкрепляет утверждения других отчетов, в которых говорилось о том, что уменьшенный Dynamic Island от Apple будет эксклюзивным для iPhone 18 Pro и Pro Max.

«Потенциальная незначительная корректировка» размеров, кажется, не будет чем-то таким, что пользователи обязательно заметят. Мы все еще ожидаем тот же 6,3-дюймовый экран, как и в iPhone 17. Для Apple не является необычным вносить очень незначительные изменения в размеры из года в год, которые в большинстве случаев незаметны. Хотя иногда они могут оказаться досадными, если нарушают совместимость с чехлами от предыдущих моделей iPhone.

iPhone Air 2: Ожидается осенний запуск с итеративными изменениями

Второе сообщение от Fixed Focus Digital касается iPhone Air 2. Этот инсайдер был одним из главных источников, которые отрицали сообщения о том, что iPhone Air следующего поколения отложен до 2027 года. Отчет издания The Information утверждал, что iPhone Air 2 откладывается как минимум до весны 2027 года. Причина? Чтобы дать Apple время на добавление второй задней камеры.





Марк Гурман из Bloomberg согласился со сроком «весна 2027», но скептически отнесся к тому, что будет добавлена вторая камера. Fixed Focus Digital тем временем уже дважды заявлял:

«iPhone Air 2 выйдет этой осенью вместе с iPhone 18 Pro и iPhone Fold. Это будет «плановое обновление» без больших изменений, таких как вторая камера или улучшенный дизайн».

Последнее сообщение инсайдера подтверждает, что Apple продолжает действовать по этому плану. Согласно Google Translate, там сказано:

«Air 2 будет следовать своему стандартному циклу итерации продукта».

Если изменения в iPhone Air 2 действительно ограничатся внутренними обновлениями, такими как чип A20 Pro, то вполне логично, что информатор из цепочки поставок может знать о сроках выхода лучше, чем такие источники, как The Information и Bloomberg.

Выход iPhone Air 2 этой осенью обеспечил бы Apple ее типичные четыре новые модели для запуска, хотя и по более высоким ценам, чем обычно, поскольку базовый iPhone 18 выйдет не раньше начала 2027 года.

Технологические особенности: 2-нанометровые чипы и новый экран

Одной из самых значимых инноваций в серии iPhone 18 должен стать переход на первые в мире 2-нанометровые процессоры от TSMC. Ожидается, что чип A20 (и его Pro-версия) обеспечит прирост энергоэффективности до 25-30%, что критически важно для ультратонкого корпуса iPhone Air 2, где физический размер аккумулятора ограничен.

Кроме того, инсайдеры указывают на использование новой технологии дисплеев LTPO3 в моделях Pro. Это позволит еще сильнее снизить частоту обновления экрана в режиме Always-On и улучшить углы обзора без потери яркости, что станет весомым аргументом для тех, кто колеблется между базовой моделью и версией Pro.

Камеры и интеграция с Vision Pro

Особое внимание в линейке 18-го поколения уделяется пространственному контенту. Несмотря на слухи об одной камере в iPhone Air 2, Apple планирует внедрить в нее новый 48-мегапиксельный сенсор с гибридной линзой (стекло + пластик), что позволит значительно улучшить качество съемки при слабом освещении.

В то же время, iPhone 18 Pro может получить обновленный телеобъектив с переменной диафрагмой, что приблизит смартфон по возможностям к профессиональным камерам. Это обновление также направлено на улучшение записи «Spatial Video» для гарнитуры Vision Pro, делая эффект погружения еще более реалистичным благодаря лучшей глубине резкости и четкости деталей.





Источник: 9to5mac