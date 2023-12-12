Новости Софт 12.12.2023 в 17:50 comment views icon

25 лет в Поиске: Google рассказала о тенденциях поисковых запросов за все время своего существования

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В этом году Google отпраздновала свой 25-летний юбилей. Чтобы отметить это событие, компания пересмотрела тенденции, которые вызвали интерес в течение многих лет, и осветила людей, места и вещи, которые чаще всего искали эти годы.

Отмечается, что за прошедшие 25 лет компания собрала огромное количество данных, в том числе почти два десятилетия данных Google Trends, показывающих, что людей во всем мире часто интересуют одни и те же моменты, и многие ищут ответы на те же вопросы.

Футбол – это вид спорта, который чаще всего ищут в мире, а Криштиану Роналду – спортсмен, которого ищут больше всего. Тейлор Свифт стала самым популярным автором песен. Самым популярным запросом в категории «как помочь» стал «как помочь людям».

В дополнение к видео «Год в поиске», Google предоставляет дополнительные возможности узнать о тенденциях последних 25 лет. Компания представила ежегодные глобальные тенденции поиска 2023 года, а также локальные списки, содержащие самые популярные поисковые запросы в отдельных странах, в частности, в Украине. Кроме того, Google представляет «Машину времени самых популярных поисков», где можно узнать о том, что чаще всего искали в мире каждый год, начиная с 1999-го.

2023 рік у пошуку Google: найпопулярніші запити — Україна та увесь світ (люди, ігри, фільми, серіали)

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