3D-печать помогает спасать жизни больных коронавирусом в Италии, а в Израиле разработали ИИ-платформу мгновенной диагностики Covid-19





Вслед за Китаем Италия также ощутила на себе удар эпидемии коронавируса Covid-19. Заболеваемость и смертность в этой стране находятся на высоких уровнях, а система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов. И помимо вреда здоровью конечных пациентов, эпидемия также оказывает негативное влияние на экономику и производственные процессы. А отсутствие своевременных поставок в медицинской сфере может стоить жизней пациентам.

В Италии нашли способ бороться с этой проблемой при помощи 3D-печати. Когда больнице в Северной Италии потребовался запасной клапан для реанимационного оборудования, а у поставщика не было возможности предоставить его за короткое время, было решено использовать 3D-печать для изготовления некоторых компонентов. Компания Isinnova доставила 3D-принтер прямо в больницу, где требовались клапаны. После непродолжительной настройки удалось изготовить нужный компонент, который затем использовали в реанимационном оборудовании. По состоянию на 14 марта уже 10 пациентов были подключены к аппаратам искусственного дыхания, в которых использовались клапаны, созданный методом 3D-печати.

Оригинальный клапан (слева) и его 3D-напечатанный аналог (справа)

Первые клапаны были напечатаны прямо в больнице с использованием системы экструзии нитей. Позже к производству этих компонентов подключилась и другая компания, Lonati SpA, задействовав другую технологию 3D-печати.

Вместе с тем, в Израиле стартап RADLogics разработал автоматизированную платформу для мгновенного выявления коронавируса Covid-19. Она основана на искусственном интеллекте и анализе снимков компьютерной томографии. Как отмечают разработчики, проведённый системой анализ достигает 98,2% чувствительности (вероятность правильной диагностики больных пациентов) и 92,2% специфичности (вероятность правильной диагностики здоровых пациентов). Исследования проводились на основе данных о 157 пациентах из Китая и США. Для анализа 400 снимков компьютерной томографии платформе понадобилось всего 30 секунд, а сама процедура компьютерной томографии грудной клетки требует около 2 минут на одного пациента.

Для пациентов с коронавирусом система выводит количественные показатели снижения прозрачности легочной ткани, а также визуализирует большие помутнения на «тепловой карте» лёгких — как на плоских снимках в разрезе, так и в трехмерном формате. Внедрённый компанией RADLogics количественный «индекс коронавируса» позволяет измерять динамику заболевания с течением времени.

Источник: 3dprintingmedia, itbusinessweek