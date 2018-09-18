НБУ разрешит покупать иностранную валюту в онлайне

Еще в конце 2016 года Нацбанк анонсировал программу реформирования валютного законодательства и презентовал Концепцию нового валютного регулирования. За прошедшее время регулятор проделал неслабую работу и вот сейчас был представлен проект новой структуры валютного регулирования, разработанной в соответствии с новым законом «О валюте и валютных операциях», который вступает в силу 7 февраля 2019 года.

Планируется, что по завершении реформы действующие 56 нормативно-правовых акта в сфере валютного регулирования будут заменены 7 документами, которые определят структуру и правила валютного рынка, а также инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка. Однако ряд важных шагов по либерализации валютного регулирования будут осуществлены с началом действия новых правил. Одно из самых видных изменений – предоставление физическим лицам разрешения на покупку иностранной валюты онлайн

К сожалению, пока нет особых подробностей касательно того, каким образом все будет устроено и как конкретно будет проходить процедура. Зато известно, что лимит на онлайн-покупку иностранной валюты физическими лицами будет тот же, что и покупку наличной валюты – до 150 тыс. грн в день в эквиваленте.

Замглавы НБУ Олег Чурий отметил, что разработка новой структуры валютного регулирования является первым шагом к воплощению закона «О валюте и валютных операциях» в жизнь.

«Далее мы будем наполнять их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом», — отметил Олег Чурий.

Проектом также предусмотрена отмена валютного надзора для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн и ряд других изменений, о которых вы можете узнать из презентации по ссылке внизу заметки. Хотя остальные изменения будут не столь интересны рядовым украинцам.

Источник: FinClub и НБУ