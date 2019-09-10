7-нм SoC Apple A13 Bionic обеспечивает 20-процентный прирост производительности в новых iPhone и несколько дополнительных часов автономной работы





Как и следовало ожидать, трио новых смартфонов Apple получило новый фирменный чипсет A13 Bionic, созданный по нормам 7-нм техпроцесса. Аналогично предыдущей модели чипа, основные блоки A13 Bionic – это два производительных ядра для сложных вычислительных задач, четыре ядра эффективности и четыре графических ядра. Компания утверждает, что это самый производительный чип, когда-либо использовавшийся в смартфонах. Впрочем, подобные заявления мы слышим уже не первый год.

Что может быть действительно важным, так это энергоэффективность нового процессора. A13 Bionic – самый энергоэффективный чип за всю историю Apple, он потребляет на 40% меньше энергии, обеспечивая дополнительные четыре часа автономной работы для iPhone 11 Pro и пять часов для iPhone 11 Pro Max. Чип может отключать питание составных частей, когда они не используются смартфоном.

A13 Bionic состоит из рекордных 8,5 млрд транзисторов, а NPU (нейронный процессор) – из восьми ядер. В задачах машинного обучения производительность чипа достигает 1 трлн операций в секунду. Приятно видеть, что Apple продолжает предоставлять владельцам новых iPhone больше ресурсов для вычислительных задач, особенно учитывая, что A13 Bionic, возможно, будет использоваться и в ноутбуках компании. Возможности графического ускорителя во время презентации были продемонстрированы на примере игры Pascal’s Wager.

Источник: The Verge