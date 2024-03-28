Новости Технологии 28.03.2024 в 17:44 comment views icon

А вы точно директор? Отныне каждое из федеральных агентств США должно назначить «главного по ИИ»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Согласно последним указаниям Офиса менеджмента и бюджета США все федеральные агентства должны назначить старшего офицера и руководящие советы, которые будут контролировать все используемые внутри системы ИИ.

Агентства также обяжут подавать ежегодный отчет с перечнем всех систем искусственного интеллекта, которые они используют, связанных рисков и планов по их уменьшению.

«Мы приказали всем федеральным агентствам назначить руководителя ИИ с опытом, знаниями и полномочиями для надзора за всеми технологиями искусственного интеллекта, которые они имеют, для того, чтобы убедиться в ответственном использовании», — цитирует вице-президента Офиса менеджмента и бюджета Камалу Харрис сайт The Verge.

Отмечается, что главный офицер по ИИ, необязательно должен быть «политическим назначенцем», хотя в конце концов это будет зависеть от структуры агентства. Все руководящие советы должны быть созданы до лета 2024 года.

Эти указания расширяют ранее объявленную политику, изложенную в распоряжении администрации Байдена по искусственному интеллекту, которая требовала от федеральных агентств создать стандарты безопасности и увеличить количество ИИ-специалистов в правительстве.

Некоторые агентства взялись за найм еще до обнародования указаний: так, в феврале Минюст представил Джонатана Майера, как руководитель ИИ-подразделения — он возглавит группу экспертов по кибербезопасности, чтобы выяснить, как использовать искусственный интеллект в правоохранительных органах.

По словам главы Офиса менеджмента и бюджета Шаланды Янг, правительство США планирует нанять 100 специалистов по искусственному интеллекту к лету.

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Федеральные агентства также должны проверять, соответствует ли любая система ИИ, которую они разворачивают, мерам предосторожности, которые «уменьшают риски алгоритмической дискриминации и обеспечивают общественности прозрачность того, как правительство использует искусственный интеллект».

В пресс-релизе Офиса приводят несколько примеров:

  • Люди, находящиеся в аэропорту, смогут отказаться от использования распознавания лица без каких-либо задержек или потери места в очереди.
  • Если ИИ используется в федеральной системе здравоохранения для поддержки критических диагностических решений, человек контролирует процесс проверки результатов инструментов.
  • ИИ может использоваться для выявления мошенничества в государственных службах под наблюдением человека в случае принятия весомых решений, а пострадавшие могут требовать возмещения неприятностей, причиненных ИИ.

«Если агентство не может применить эти гарантии, оно должно прекратить использование системы искусственного интеллекта в случае, когда руководитель не может обосновать, почему это увеличит риски для безопасности или прав в целом, или создаст неприемлемое препятствие критически важным операциям агентства», — говорится в пресс-релизе.

Согласно новым указаниям, любые государственные модели искусственного интеллекта, код и данные должны быть обнародованы для общественности, если это не представляют риска для деятельности правительства.

За исключением подобных отдельных указаний, в США до сих пор нет законов, регулирующих искусственный интеллект — зато в ЕС уже проголосовали собственные правила, которые, как ожидается, вступят в силу в мае.

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