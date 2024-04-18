A24 создала постеры к «Восстанию штатов» с помощью нейросетей — чтобы зрители лучше прочувствовали «влияние войны»

Интересно, что ни одна из эпических боевых сцен на постерах на самом деле не показана в самом фильме.

Пять рекламных изображений к «Восстанию штатов» демонстрируют постапокалиптические сцены в крупных городах США, охваченных конфликтом: здесь и гигантская сфера среди тлеющего Лас-Вегаса, плавучая оружейная установка в озере за пределами Лос-Анджелеса, лодки с беженцами, плывущие по реке в Чикаго и тому подобное. В целом все сцены намекают на разрушения в знаковых местах — правда, ни одна из них не была показана в фильме.

«Восстание штатов» обошлось A24 в $50 млн, однако рекламные изображения намекают на гораздо более дорогой фильм, что вызвало недовольство у многих зрителей.

«Ничего из этого не происходит в фильме», — написал один из коментаторов под публикацией студии в Instagram. «Вы продаете фильм, которого не существует, и это очень странно. Я люблю A24 всем сердцем, но смущен этой ситуацией».

Так же не обошлось без традиционных галлюцинаций для ИИ в том, что касается географии объектов — например, два здания Marina Towers в Чикаго на самом деле находятся на одном берегу реки, тогда как на постере они изображены на противоположных сторонах. Автомобиль с тремя дверями или гигантский лебедь в озере так же не вызывают доверия к технологии.

«Вы хорошо знаете, как киносообщество относится к использованию контента, созданного искусственным интеллектом», — написал другой пользователь. «И негативной реакции на кадры, сгенерированные нейросетью для фильма ужасов «Полночь с дьяволом» было более чем достаточно, чтобы всем было ясно: МЫ НЕ ХОТИМ ЭТОГО. Какая глупость со стороны маркетинговой команды даже думать, что это приемлемо».

В комментарии The Hollywood Reporter человек, приближенный к студии, заявил, что нейросети использовали, чтобы помочь людям «лучше представить общенациональное влияние вымышленной войны в фильме»:

«Это изображения искусственного интеллекта, вдохновленные фильмом», — говорит источник. «Весь фильм — это большое «а что, если бы», и поэтому мы хотели продолжить эту мысль с мощными образами культовых памятников с антиутопическим реализмом».

Фильм «Восстание штатов», снятый режиссером-сценаристом Алексом Гарлендом, в то же время довольно успешно дебютировал в прокате — с рекордными для студии $25,7 млн. По иронии судьбы, до этого Гарленд был наиболее известен своей работой над лентой «Ex Machina» 2014 года, которая предупреждала об опасности ИИ.

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«Восстание штатов» рассказывает о событиях в США во время гражданской войны — в главных ролях отметились Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон и Ник Офферман. С 11 апреля лента транслируется и в украинских кинотеатрах.

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