Acer анонсировала два новых Chromebook для учебных заведений

Модельный ряд ноутбуков Chromebook компании Acer пополнился двумя новыми устройствами Chromebook 512 и Chromebook Spin 512. Первая модель выполнена в традиционном форм-факторе ноутбука, а версия Chromebook Spin 512 является трансформером, её можно использовать и в качестве планшета.

Обе новинки оснащены 12-дюймовым дисплеем с разрешением 1366×912 точек и соотношением сторон 3:2. Предлагаются модификации как со стандартными, так и с сенсорными дисплеями. Версия Chromebook 512 содержит 2-ядерный процессор Celeron N4000. В то же время в Chromebook Spin 512 применяются более производительные 4-ядерные чипы Intel Pentium Silver N5000 или Celeron N4100. Эта модель также отличается поддержкой стилуса Wacom EMR, который прячется во внутреннем слоте. Ещё одним отличием является конфигурация камер. Ноутбук Chromebook 512 может оснащаться опциональной 5-мегапиксельной веб-камерой. В то же время версия Chromebook Spin 512 помимо стандартной HD веб-камеры может похвастаться наличием дополнительной 8-мегапиксельной камеры на крышке задней панели. Продолжительность автономной работы заявлена на уровне до 12 часов. Устройства выполнены в прочных корпусах, которые выдерживают падения с высоты до 48 дюймов (до 1,22 метра). Версия Chromebook Spin 512 содержит защитное стекло Antimicrobial Corning Gorilla Glass, а в Chromebook 512 применяются механически закреплённые клавиши, которые сложно извлечь.

Новые ноутбуки Acer Chromebook 512 и Acer Chromebook Spin 512 поступят в продажу в апреле по цене от $329,99 и $449,99, соответственно.

Дополнительно Google поделилась информацией об использовании Chromebook в учебных заведениях. По всему миру прирост использования таких устройств составил 5% и достиг 30 млн единиц. С момент запуска в 2006 году, около 80 млн преподавателей и учеников воспользовались пакетом G Suite for Education (включает приложения и сервисы Gmail, Drive, Docs, Hangouts Meet), и 40 млн воспользовались сервисом Google Classroom.

Источник: The Verge