Acer анонсировала обновлённые игровые ноутбуки Triton 500 (от 65 тыс. грн) и Nitro 5 (от 29 тыс. грн) с процессорами Intel Core Comet Lake-H

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Компания Acer сообщила о выпуске новых игровых ноутбуков Predator Triton 500 и Nitro 5, оснащенных процессорами Intel Core последнего 10-го поколения. Кроме того, Predator Triton 500 также получил новую дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER.

Новый ноутбук Acer Predator Triton 500 получил дисплей на базе IPS матрицы, который отличается частотой обновления 300 Гц. Время отклика матрицы составляет 3 мс. Также заявлен охват 100% цветового пространства sRGB. Заявлена поддержка технологии NVIDIA G-SYNC.

Комбинация процессоров Intel Core 10-го поколения и новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER или 2070 SUPER с поддержкой технологии Max-Q должна обеспечить высокую производительность. Конфигурация может включать до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопители NVMe в конфигурации RAID 0 ёмкостью до 2 ТБ.

Для отвода тепла от горячих компонентов системы используется обновлённая система охлаждения (с пятью тепловыми трубками) на базе технологии Vortex Flow. Как заявляет производитель, три вентилятора обеспечивают большой поток воздуха и невысокий уровень шума. При этом вентиляторы AeroBlade 3D 4-го поколения отличаются особой конструкции — имеют зубчатые края, специальные крылышки и изогнутый гребень. Благодаря этому обеспечено снижение уровня шума и увеличения потока воздуха почти на 45%. В случае необходимость дополнительно повысить эффективность охлаждения поможет технология CoolBoost, которая повышает скорость вращения вентиляторов. Вместе с тем, интерфейс PredatorSense дает пользователям возможность отслеживать температуру устройства и регулировать скорость работы вентиляторов.

Ноутбук Acer Predator Triton 500 оснащён беспроводным контроллером Killer Wi-Fi 6 AX1650i, Ethernet-контроллером E3100G и интерфейсом Control Center 2.0. Они призваны обеспечить стабильное подключение и высокий сетевой приоритет для чувствительных приложений. Продолжительность автономной работы может достигать 7,5 часа. Ноутбук имеет тонкий (17,9 мм) и легкий (2,1 кг) металлический корпус с узкими рамками и соотношением площади экрана и корпуса 81%.

Ноутбук Acer Nitro 5 оснащён процессорами до Intel Core i7 10-го поколения с частотой 5 ГГц и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1650Ti или GeForce GTX 1650. На устройстве установлены два SSD-накопители M.2 PCle и жесткий диск емкостью 1 ТБ. Система также включает два слота DIMM с возможностью расширения оперативной памяти DDR4 до 32 ГБ. Устройство содержит систему охлаждения с двумя вентиляторами и поддерживает технологию CoolBoost. Модель 2020 года оснащена новыми контроллерами Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) и Killer Ethernet E2600.

15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD выполнен на базе матрицы IPS. Частота обновления изображения может составлять 144 Гц или 120 Гц, а время отклика составляет 3 мс. Заявлен охват 72% цветового пространства NTSC и максимальная яркость 300 нит.

Игровой ноутбук Predator Triton 500 поступит в продажу в Украине в конце мая с начальной ценой 68 090 грн. Игровые ноутбуки Acer Nitro 5 можно будет купить в Украине в конце мая по цене от 29 090 грн.