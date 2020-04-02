NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков





Компания NVIDIA подготовила к выпуску новые высокопроизводительные видеокарты, предназначенные для применения во флагманских моделях игровых ноутбуков. Производителям ноутбуков становятся доступными устройства NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER, а также их модификации Max-Q (со сниженными частотами и меньшим энергопотреблением). Анонс этих устройств состоялся одновременно с анонсом новых процессоров Intel для игровых ноутбуков.

Анонсированные новинки содержат GPU на базе архитектуры NVIDIA Turing и включают ядра RT для аппаратной обработки трассировки лучей. Производитель также реализовал в новых видеокартах технологию Dynamic Boost, которая автоматически покадрово перераспределяет нагрузку между процессором и графическим процессором, повышая общую игровую производительность без повышения общего энергопотребления системы. Эта технология является адаптивной и постоянно включена. Кроме того, новые видеокарты поддерживают Advanced Optimus — улучшенную версию технологии переключения между дискретным и интегрированным GPU. Наконец, упоминается Deep Learning Super Sampling 2.0 — улучшенная нейросеть глубокого обучения DLSS 2.0, которая работает на базе специальных тензорных ядер графических процессоров RTX, повышает кадровую частоту графики, создавая красивые и чёткие изображения в играх. Она позволяет установить максимальные настройки трассировки лучей при повышенном разрешении и увеличенном до 20% времени работы от батареи.

Видеокарты серии RTX SUPER оснащены производительной и энергоэффективной памятью GDDR6. NVIDIA активно сотрудничала с партнёрами с целью «повышения эффективности памяти при одновременном повышении производительности памяти GDDR6 с низким напряжение». Кроме того, NVIDIA обновила систему управления питанием для новой серии SUPER, но никаких дополнительных сведений не сообщается. Подробные технические характеристики новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER для ноутбуков представлены в следующей сравнительной таблице.

Готовые ноутбуки от партнёров NVIDIA с новыми видеокартами начнут поступать на рынок с 15 апреля. В мае перечень предложений будет увеличен. Всего в продаже будет доступно более 100 новых моделей ноутбуков с видеокартами серии SUPER. Характеристики, конфигурации и цены могут зависеть от регионов и партнеров. Спектр ноутбуков будет включать модели от Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и других производителей. Ноутбуки на базе GeForce RTX 2060 по цене от $999 включают модели Acer Nitro 5, ASUS ROG G512, HP Omen 15, Lenovo Y540 и MSI GF65 Thin.

Источник: videocardz