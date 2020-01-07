Acer обновила линейку трансформирующихся ноутбуков Spin процессорами Intel 10-го поколения

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Компания Acer выпустила новые версии ноутбуков-трансформеров Spin 3 и Spin 5, оснастив их процессорами Intel 10-го поколения (Ice Lake). Обе новинки содержат шарниры, которые могут раскрывать дисплей на 360 градусов. Также они комплектуются стилусами Acer Active Stylus, которые могут заряжаться в корпусе ноутбука.

Модель Acer Spin 5 предлагает пользователям 13,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2256×1504 точек (соотношение сторон 3:2). Система может включать процессор Intel Core i7 или Core i5, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель NVMe ёмкостью до 1 ТБ и батарею ёмкостью 56 Втч, которая обеспечивает до 15 часов автономной работы. Устройство несёт на борту два порта USB 3.1 Gen 1, 3,5-миллиметровый звуковой разъём, два порта Thunderbolt 3 и слот для карт памяти microSD.

Spin 3 является более доступным решением. В данном случае используется 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (соотношение сторон 16:9), а выбор процессоров ограничен лишь моделями Intel Core i5 или Core i3. Ещё одним упрощением стало использование лишь одного порта Thunderbolt 3. Вместе с тем, батарея обеспечивает до 12 часов автономной работы. Прочие характеристики такие же, как и у старшей модели.

Новый ноутбук Acer Spin 5 поступит в продажу в июне по цене от $899. Модель Spin 3 можно будет купить уже в апреле по цене от $699.

Источник: The Verge