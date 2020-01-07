Acer показала трансформируемый ноутбук ConceptD 7 Ezel и компьютер ConceptD 700 для создателей контента

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Компания Acer подготовила к выпуску трансформирующийся ноутбук ConceptD 7 Ezel, ориентированный на применение создателями цифрового контента. Данная модель получила 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K, который может вращаться таким образом, чтобы формировать 5 различных конфигураций устройства. В том числе дисплей можно расположить поверх клавиатуры.

Кроме того, дисплей является сенсорным, и на нём можно рисовать при помощи комплектного цифрового пера Wacom EMR. Дисплей обеспечивает охват 100% цветового пространства Adobe RGB, а точность цветопередачи заявлена Delta E <2. Экран имеет антибликовое покрытие и обеспечивает максимальную яркость изображения 400 нит.

Ноутбук Acer ConceptD 7 Ezel отличается не только оригинальным дизайном, но и высокой производительностью. Он может включать процессор Intel 10-го поколения (Comet Lake H-Series), до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 2 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA. Кроме того, существует и версия Pro, которая предлагается уже с процессорами Intel Xeon и графикой линейки Quadro RTX. В обоих случаях устройства являются частью программы NVIDIA RTX Studio, которая предлагает специальные версии драйверов, оптимизированные для повышения производительности творческих приложений. Из интерфейсов доступны два порта Thunderbolt 3, видеовыходы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 и слот для карты памяти SD.

Вместе с тем, Acer показала настольный компьютер ConceptD 700, также ориентированный на создателей контента. Система может включать процессор Intel вплоть до модели Xeon E, до 64 ГБ оперативной памяти и видеокарту до NVIDIA Quadro RTX 4000. Верхняя панель корпуса имеет исполнение под дерево и оснащена встроенным беспроводным зарядным устройством.

Цена ноутбука Acer ConceptD 7 Ezel стартует с отметки $2699, а версия Pro – с $3099. Они поступят в продажу в июле. Компьютер Acer ConceptD 700 можно будет купить в Европе с марта по цене от €1699.

Источник: The Verge