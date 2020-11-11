Адаптивный карантин в Украине отменяется, но вводится «карантин выходного дня» как минимум до конца ноября

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Месяц назад правительство Украины очередной раз продлило срок действия адаптивного карантина до конца 2020 года. Но это не помогло побороть болезнь или снизить темпы её распространения. Количество ежедневно подтверждаемых случаев заболевания COVID-19 перевалило за 10 тыс.

В таких условиях КМУ принял решение вовсе отказаться от адаптивного карантина и внедрить ограничения «оранжевой» зоны по всей Украине – общегосударственный карантин. При этом Министр здравоохранения Максим Степанов и вовсе заявил, что наилучшим решением для медицинской системы будет введение полного локдауна по всей стране сроком на 3 недели. Но такое решение окажется убийственным для экономики. Потому правительство решило усилить ограничения, ввести общегосударственный карантин, а также ограничиться мини-локдауном – так называемым «карантином выходного дня». Соответствующее решение принято на заседании КМУ 11 ноября.

Во время общегосударственного карантина разрешается проведение массовых (концертных, спортивных и т.д.) мероприятий при участии до 20 человек с соблюдением дистанции 1,5 метра, а также проведение матчей командных видов спорта, но без зрителей. Кинотеатры могут работать с заполненностью до 50% мест. Музеи могут работать, если смогут обеспечить расположение 1 человека на площади 20 м².

Общественный транспорт (городской, междугородный, пригородный, межобластной) может перевозить людей только на сидячих местах. Министр инфраструктуры Владислав Криклий дополнительно пояснил, как будет работать транспорт в условиях общенационального карантина. Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается транспорта городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки будут работать без ограничений. Во время авиапутешествий заграницу необходимо ознакомиться с условиями въезда/выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

Но при этом запрещается деятельность учреждений по организации досуга, в частности дискотек. Кафе и рестораны не должны принимать посетителей с 22:00 до 7:00, но могут осуществлять доставку и работать на вынос.

Запрещается плановая госпитализация. Но в то же время предусмотрены некоторые исключения из этого правила. Врачи продолжат оказывать помощь:

вследствие осложнения течения беременности и родов,

беременным, роженицам, новорожденным,

пациентам с онкологическими заболеваниями,

паллиативную медпомощь в стационарных условиях.

Также не будут останавливать госпитализацию, если её перенос навредит жизни и здоровью человека. Например, операции из-за инсультов, инфарктов должны проводить без переноса даже во время карантина.

Также правительство рекомендовало с 10:00 до 12:00 в государственных и частных учреждениях, магазинах приоритетно обслуживать пожилых людей и людей с инвалидностью.

Ограничение в виде «карантина выходного дня» вводится с 14 ноября и будет действовать минимум до 30 ноября. Мини-локдаун будет действовать по выходным на протяжении полных двух суток – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. То есть уже в ближайшие выходные 14-15 ноября) в Украине заработают дополнительные ограничения. Они также будут действовать 21-22 ноября и 28-29 ноября.

В эти дни будет запрещено работать:

кафе, ресторанам, барам (но они могут работать на вынос);

торговым развлекательным центрам;

учреждениям культуры;

спортзалам и фитнес-центрам.

Вместе с тем, разрешается работа:

общественного транспорта;

супермаркетов, 60% площади которых отведено под торговлю продуктами;

аптек, ветеринарных аптек;

автозаправок, но без зон питания;

учреждений, предоставляющих финансовые услуги, и учреждений по ремонту.

Источник: hromadske