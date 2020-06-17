Адаптивный карантин в Украине продлён до 31 июля

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На заседании Кабинета министров Украины 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости продления карантина в стране.

«Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация», — заявил премьер-министр.

Отметим, на протяжении последней недели в Украине наблюдается рост количества заболевших коронавирусной инфекцией, выявляемых за один день. За минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд – 758 новых случаев коронавирусной болезни. При этом данный антирекорд стал уже третьим за последние несколько дней. Количество больных COVID-19 стремительно растет, а темп распространения инфекции выше, чем был на пике эпидемии в апреле.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что за последнюю неделю коронавирусной инфекцией заболело 4853 человека. Это самое большое количество за всё время пандемии в Украине.

Решение о продлении адаптивного карантина в Украине проголосовали единогласно все присутствующие на заседании Кабмина. У Министерства здравоохранения и Министерства экономики есть ещё один день на доработку решения.

На заседании правительство планирует также изменить график начала работы в отдельных сферах и отраслях: чтобы растянуть во времени «часы пик», когда люди заполняют общественный транспорт. Денис Шмыгаль призвал мэров городов выпустить на линии максимальное количество общественного транспорта.

Премьер-министр также подчеркнул, что масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция, это простые вещи, которые позволят уберечь свою жизнь и защитить других до момента, пока не будет найден хотя бы эффективный протокол лечения COVID-19.

Источник: «Украинская правда»