Администрация президента США призвала бизнес к ответственности за ИИ и выделила $140 млн на его исследование

Администрация президента США призвала компании к ответственности за развитие искусственного интеллекта. Вице-президент Камала Харрис встретилась с CEO Alphabet, Microsoft, OpenAI и Anthropic для обсуждения дополнительных гарантий касательно ИИ. Она отметила, что частные компании несут этическую, моральную и юридическую ответственность за развитие технологии, а также должны соблюдать действующее законодательство.

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Технологии ИИ внушают опасения относительно использования для мошенничества, нарушений авторских прав и возможной безработицы. Ранее IBM заявила, что приостановит набор сотрудников на должности, которые потенциально могут быть заменены искусственным интеллектом. Ранее лидеры отрасли и эксперты призвали к шестимесячной паузе в развитии ИИ для решения связанных этических проблем.

Национальное управление телекоммуникаций и информации запросило публичные комментарии о возможных правилах разработки ИИ. Встреча Харрис с представителями отрасли посылает сигнал о том, что ответственность в данном случае будет не только моральная.

Офис управления и бюджета (OMB) США должен разработать политику отношения ИИ для госслужащих и выпустить соответствующее руководство. Белый дом утверждает, что проблемой занялись задолго до бума ИИ:

«Администрация Байдена-Харрис занималась этими вопросами задолго до того, как прошлой осенью дебютировали новейшие генеративные модели ИИ. Федеральное правительство может многое сделать, чтобы убедиться, что мы используем ИИ правильно».

В октябре прошлого года администрация обнародовала проект «Билля о правах ИИ», цель которого – «помощь в разработке и развертывании искусственного интеллекта и других автоматизированных систем в целях защиты прав американского общества».

Администрация президента США также объявила, что получила «независимое обязательство» от Anthropic, Google, Hugging Face, Microsoft, NVIDIA, OpenAI и Stability AI представить свои системы искусственного интеллекта для публичной оценки на хакерской конференции DEFCON 31, которая пройдет 10-13 августа.

Однако нельзя сказать, что Администрация Джо Байдена относится к сфере ИИ враждебно – она в некотором роде даже финансирует ее. Перед встречей Харрис с бизнесменами было объявлено о выделении $140 млн для запуска семи новых центров исследований и разработок в области ИИ в рамках Национального научного фонда.

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Источники: Engadget и Engadget