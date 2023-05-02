IBM приостановит наем сотрудников на должности, задачи которых мог бы выполнять ИИ

Главный исполнительный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что компания рассчитывает приостановить набор сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены системами искусственного интеллекта.

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Наем на работу в бэк-офисе, например, в отделе кадров, будет приостановлен или замедлен, сказал Кришна в интервью. По его словам, на этих должностях, не связанных с клиентами, занято примерно 26 тыс. сотрудников.

«Я мог бы легко увидеть, как 30% из них будут заменены искусственным интеллектом и автоматизацией в течение пятилетнего периода», — сказал руководитель компании.

Это означало бы потерю примерно 7800 рабочих мест. По словам представителя IBM, часть любого сокращения будет включать отказ от замены должностей, освободившихся в результате увольнения.

Поскольку инструменты ИИ привлекли общественное внимание своей способностью автоматизировать обслуживание клиентов, писать текст и генерировать код, многие наблюдатели обеспокоены их потенциалом разрушить рынок труда. План Кришны означает одну из самых масштабных кадровых стратегий, объявленных в ответ на быстрое развитие технологий.

По словам Кришны, более рутинные задачи, такие как предоставление писем с подтверждением трудоустройства или перевод сотрудников между отделами, скорее всего, будут полностью автоматизированы. Он добавил, что некоторые функции отделов кадров, такие как оценка структуры и эффективности работников, вероятно, не будут заменены в течение следующего десятилетия.

В настоящее время в IBM работает около 260 тыс. человек. Компания продолжает привлекать сотрудников для разработки программного обеспечения и работы с клиентами. Несмотря на недавнее объявление о сокращении рабочих мест, Кришна сказал, что IBM увеличила свой штат в целом, привлекая около 7000 человек в первом квартале.

Источник: bloomberg