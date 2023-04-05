Где работает искусственный интеллект? Только в США для технологии было выделено почти 800 тысяч вакансий

Фирмы венчурного капитала и крупные технологические компании вложили миллиарды долларов в технологию искусственного интеллекта, и эти деньги поддержали почти 800 000 вакансий, связанных с искусственным интеллектом в США в 2022 году, согласно исследованию Стэндфордского университета.

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Данные вошли в отчет об индексе искусственного интеллекта за 2023 год, который собрал информацию из всей отрасли об инвестициях, занятости, влиянии на окружающую среду и этических последствиях использования ИИ. Согласно данным, в 2022 году Калифорния лидировала как лучший штат для найма кадров, связанных с искусственным интеллектом – с более чем 142 000 вакансий.

И это неудивительно, поскольку Калифорния является родиной Microsoft, поддерживающей OpenAI, а также технологических компаний, активно участвующих в ИИ-гонках, таких, как Google и Meta. Штаты с самым большим количеством населения также лидировали в турнирной таблице – Техас, Нью-Йорк и Флорида. Однако те регионы, которые обычно не относят к технологическим центрам, также отметились в рейтинге.

В среднем 1,5% вакансий в любом штате связано с искусственным интеллектом. Но в Вашингтоне, округ Колумбия, например, почти 3% объявлений о работе касались искусственного интеллекта, что почти вдвое превышает средний показатель по стране. Меньшие штаты такие, как Делавер (2,66%) и Арканзас (2,03%), также получили более высокий показатель по сравнению со средними данными по стране.

В отчете отмечено, что академическое сотрудничество в исследованиях искусственного интеллекта было ниже по сравнению с исследованиями частной отрасли. США и Китай продолжали лидировать в совместных исследованиях – связь, которая развивалась с 2010 года, но замедлилась в 2021-м. В отчете отмечается, что в 2022 году неакадемические исследования частных компаний или аналитических центров привели к созданию в 10 раз большего количества ИИ-моделей, чем академические.