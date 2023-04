«Не бойтесь использовать мой голос‎» — Граймс поддержала авторов ИИ-треков и обещала делиться с ними 50% роялти

Экс-девушка Илона Маска и мать его детей, канадская певица Граймс, поддержала ИИ-отрасль, использующую голоса реальных звезд для создания музыкальных треков.

В воскресенье исполнительница написала в Twitter, что готова разделить гонорары за прибыльный трек, в котором будет использоваться ее голос, сгенерированный искусственным интеллектом.

«Я разделю пополам гонорар за любую успешную песню. Подобное соглашение у меня есть с любым артистом, с которым сотрудничаю. Не стесняйтесь использовать мой голос, штрафных санкций не будет», – твитнула Граймс, поделившись новостью о фейковой песне рэпера Дрейка и The Weeknd.

ИИ-технологии синтеза голоса становятся все более популярными, и многие энтузиасты прибегают к их использованию при создании музыкальных треков. Недавно одна американская группа с помощью ИИ-инструмента добавила в свою песню голос рэпера Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy создал пародийный трек о котах, звучащий искусственным голосом Эминема.

Но наибольшее распространение получил трек «Heart on My Sleeve» с синтезированными ИИ голосами The Weeknd и Дрейка, добавленный в TikTok пользователем Ghostwriter977. Песня завирусилась в соцсети, а также была добавлена в Spotify и Apple Music.

I’ll split 50% royalties on any successful AI generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist i collab with. Feel free to use my voice without penalty. I have no label and no legal bindings. pic.twitter.com/KIY60B5uqt — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) April 24, 2023

Universal Music Group, крупнейшая в мире музыкальная компания и материнская компания Republic Records (У Дрейк и The Weeknd есть лицензии и маркетинговые соглашения, распространяющие их музыку через Republic), требовала от сервисов заблокировать доступ к сервисам ИИ, которые могли бы использовать музыку на их платформах для обучения своих алгоритмов. Трек сейчас не доступен на основных потоковых сервисах, включая Apple Music, Spotify, Tidal и YouTube.

«Обучение генеративному искусственному интеллекту с использованием музыки наших артистов (являющиеся как нарушением наших соглашений, так и нарушением закона об авторском праве), а также наличие контента, созданного с его помощью, вызывает вопрос о том, с какой стороны истории хотят находиться все заинтересованы стороны в музыкальной экосистеме: на стороне артистов, поклонников и человеческого творческого выражения или на стороне фейков, мошенничества и отказа артистам в должной компенсации», — говорится в недавнем комментарии UMG изданию RollingStone.

Граймс, у которой, как оказалось, противоположная позиция, также заявила, что ее команда создает специальную программу, которая сможет достаточно хорошо имитировать ее голос — на этих образцах (их опубликуют для общественности) в дальнейшем можно будет учиться.