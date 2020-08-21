Adobe случайно удалила фотографии пользователей c очередным обновлением Lightroom для iOS, восстановить их практически невозможно

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На протяжении последних нескольких дней многие фотографы начали жаловаться на пропажу фотографий и сохранённых настроек в приложении Lightroom для iOS. Файлы исчезли после очередного обновления приложения. Соответствующие жалобы стали массово появляться в сервисах Twitter, Reddit и форумах Photoshop.

Компания Adobe признала наличие проблемы с удалением фотографий и пресетов приложением Lightroom для iOS. Компания выпустила исправленную версию приложения, чтобы проблема не затронула других пользователей. Adobe приносит свои извинения пострадавшим пользователям, но ничем помочь им не может – файлы удалены безвозвратно и восстановлению практически не подлежат. Такое заявление сделал представитель Adobe Рикк Флор.

Конечно же, это вызвало полное разочарование у пользователей.

«Я разговаривал со службой поддержки более 4 часов за последние 2 дня, и всего минуту назад они сказали мне, что проблема не имеет решения, и что эти потерянные фотографии не подлежат восстановлению», — пожаловался один пользователь Reddit и добавил, что таким образом он потерял фотографии, которые редактировал на протяжении двух лет.

Did anyone else lose all your @Adobe @Lightroom photos and presets with their last update?! 😭 This is literally the worst. I lost 800 pictures and all my paid presets (which are worth hundreds of dollars.) All they have to say is we apologize. 🤯 pic.twitter.com/5xGsJ3nEaR — Lauren Lambert (@llambert89) August 20, 2020

«Это буквально наихудшее», — написал в сервисе микроблогов Twitter другой пользователь, который утверждает, что потерял не только 800 изображений, но и платные пресеты стоимостью в сотни долларов.

Позже Adobe опубликовала официальное заявление, которое во многом повторяет комментарии Флора. В заявлении уточняется, что проблема затронула именно мобильных пользователей Lightroom, не имеющих подписки на облачные сервисы Adobe, а также подписчиков с фотографиями и пресетами, которые выполняли синхронизацию с облачными сервисами компании к моменту установки обновления. Компания также отметила, что некоторые клиенты могут восстановить свои данные из резервных копий iPhone или iPad.

«Мы знаем, насколько это разочарует и огорчит пострадавших людей, и мы искренне приносим свои извинения», — заявили в компании.

Это не первый раз, когда из-за ошибки компаний пользователи теряют доступ к своим фотографиям. Ранее в этом месяце Canon закрыла свю платформу image.canon после сбоев в работе хранилища, из-за которых были потеряны некоторые файлы фотографий и видео. Таким образом, даже в эпоху повсеместных облачных сервисов будет не лишним иметь локальную резервную копию важных данных.

Источник: The Verge