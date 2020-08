Adobe случайно удалила фотографии пользователей c очередным обновлением Lightroom для iOS, восстановить их практически невозможно

На протяжении последних нескольких дней многие фотографы начали жаловаться на пропажу фотографий и сохранённых настроек в приложении Lightroom для iOS. Файлы исчезли после очередного обновления приложения. Соответствующие жалобы стали массово появляться в сервисах Twitter, Reddit и форумах Photoshop.

Компания Adobe признала наличие проблемы с удалением фотографий и пресетов приложением Lightroom для iOS. Компания выпустила исправленную версию приложения, чтобы проблема не затронула других пользователей. Adobe приносит свои извинения пострадавшим пользователям, но ничем помочь им не может – файлы удалены безвозвратно и восстановлению практически не подлежат. Такое заявление сделал представитель Adobe Рикк Флор.

Конечно же, это вызвало полное разочарование у пользователей.

Did anyone else lose all your @Adobe @Lightroom photos and presets with their last update?! 😭 This is literally the worst. I lost 800 pictures and all my paid presets (which are worth hundreds of dollars.) All they have to say is we apologize. 🤯 pic.twitter.com/5xGsJ3nEaR

— Lauren Lambert (@llambert89) August 20, 2020