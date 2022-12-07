Adobe Stock разрешил продажу изображений, созданных с помощью ИИ – с рядом ограничений, позволяющих соблюдать авторское право

Компания Adobe объявила, что сервис стоковой фотографии Adobe Stock позволит художникам продавать изображения, созданные искусственным интеллектом. Желающим это сделать необходимо соблюдать ряд ограничений:

Художник должен владеть изображением (или иметь права на его использование)

Произведение должно быть представлено в качестве иллюстрации (даже фотореалистичной)

Произведение должно быть помечено как «Сгенерированное ИИ» в названии

Кроме того, каждая работа, созданная с помощью ИИ должна соответствовать новым «Руководящим принципам Adobe относительно содержания, сгенерированного ИИ» Правила требуют, чтобы художник включал релиз модели для любого реального человека, реалистично изображенного в произведении. Произведения, которые содержат изображения людей или вымышленных брендов, персонажей или свойств, требуют разрешения на собственность, подтверждающего, что художник владеет всеми необходимыми правами для лицензирования контента в Adobe Stock.

Появление в этом году таких инструментов синтеза изображений, как Stable Diffusion, Midjourney и DALL-E, открыло, казалось бы, безграничный источник сгенерированных произведений искусства, которые могут имитировать распространенные художественные стили. Каждый инструмент ИИ позволяет художнику создавать работу на основе текстового описания, называемого подсказкой.

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Реакция на сгенерированный контент сервисов для размещения изображений неоднозначн. Shutterstock сначала удалил часть сгенерированного искусства, но позже изменил курс, сотрудничая с OpenAI в размещении работ ИИ на сайте на сайте. В конце сентября Getty Images запретила художественные работы ИИ, опасаясь проблем с авторскими правами, которые не были полностью обоснованы юридически.

Помимо юридических нестыковок, произведения искусства, созданные ИИ, оказались проблемными с точки зрения этики. Некоторые критиковали способность ИИ воспроизводить произведения искусства в стиле ныне живущих художников, особенно с учетом того, что ИИ «выучили» эту способность анализируя несанкционированные фрагменты в сети.

Несмотря на эти противоречия, Adobe открыто поддержала растущую тенденцию генерации изображений, которая не показывает никаких признаков замедления.

«Я уверена, что наше решение ответственно принимать контент, созданный с помощью ИИ, пойдет на пользу как клиентам, так и авторам», — заявила Сара Касильяс, старший директор по контенту Adobe Stock. — «Знание стиля, художественные навыки, вкус и воображение имеют решающее значение для успеха на рынке, где клиенты требуют качества, и это те атрибуты, которые наши успешные участники продолжают привносить – независимо от того, какие инструменты они выбирают».

Источник: Ars Technica