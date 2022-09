Нейросеть DALL-E 2 открыла доступ для всех желающих — после регистрации доступны 50 бесплатных кредитов (еще по 15 будут предоставлять ежемесячно)

OpenAI предоставила свободный доступ к DALL-E 2 – чтобы воспользоваться генератором изображений теперь не нужны приглашения, достаточно просто зарегистрироваться на сайте.

Компания представила оригинальный DALL-E в январе 2021 года, и этот инструмент впечатлил как экспертов по искусственному интеллекту, так и общественность своей способностью превращать любое текстовое описание в уникальное изображение. С тех пор был создан ряд подобных платформ, которые могут соперничать по скорости и качеству с DALL-E. Более того некоторые, такие как Midjourney и Stable Diffusion, есть в открытом доступе.

OpenAI, получившая значительное финансирование от технологического гиганта Microsoft, всегда осторожно относилась к публичному использованию DALL-E. Эксперты отмечают, что способность систем преобразования текста в изображение создавать обнаженные тела и фотореалистичные изображения без согласия человека — потенциально опасна. Это может повлечь за собой преследования, также инструмент могут использовать для создания пропаганды, дезинформации и многого другого. Кроме того, поскольку системы преобразования текста в изображения обучаются на обширных наборах данных изображений, взятых из Интернета, они воспроизводят неравенство. Например, попросите систему нарисовать генерального директора, и она, как правило, создаст изображение белого человека.

OpenAI предприняла ряд мер для борьбы с этими эффектами, в том числе отфильтровав изображения сексуального характера и насилия из своих обучающих данных и отказалась генерировать изображения на основе очень явных подсказок.

Эмад Мостак, который помог разработать конкурирующую Stable Diffusion для преобразования текста в изображение, писал, что для OpenAI было «идиотским решением» не генерировать изображения из слов «Украина» или «Одесса».

Apparently #DALLE still bans Ukraine as a prohibited word

I’m sorry this is an asshole move.

Many of you have 🇺🇦 in your names to support the brave people there, please contact @OpenAI and tell them it is not right to erase a nation.

— Emad (@EMostaque) June 27, 2022