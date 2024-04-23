Adobe «прокачала» Photoshop – и добавила генеративный искусственный интеллект Firefly Image 3

Adobe добавила несколько новых инструментов генеративного искусственного интеллекта в свою программу Photoshop. Они призваны предоставить пользователям дополнительные способы управления проектами, которые они создают. Благодаря новой базовой модели Adobe Firefly Image 3 эти новые инструменты доступны в бета-версии настольного приложения Photoshop и станут общедоступными «позже в этом году».

Инструмент Reference Image использует загруженные пользователями изображения, чтобы вдохновить ИИ на создание результата, сопоставляя подобные элементы по стилю и цвету. Например, вместо того, чтобы неоднократно настраивать быстрое описание, например «синий старый грузовик с цветочными наклейками», пользователи могут вместо этого предоставить эталонное изображение, которое Photoshop будет использовать в качестве ориентира.

Ожидается, что пользователи будут иметь права на использование изображения, которое они предоставляют как пример. Соответствующее требование будет отмечено при первом использовании инструмента, и компания работает над универсальным тегом «не обучаться» для инициативы Adobe Content Authenticity Initiative, который также будет блокировать использование изображений в качестве примера. Изображения, загруженные в качестве справочных материалов, не будут использоваться для обучения Firefly. Adobe утверждает, что этот новый инструмент создания изображений на основе примера «безопасен для коммерческого использования». Это одно из значительных преимуществ, которые, по словам Adobe, Firefly имеет перед конкурирующими генеративными моделями ИИ.

Еще один генеративный инструмент — Generate Background — заменяет и создает новые фоновые изображения для таких вещей, как фотография продукта. В то же время Enhance Detail повышает резкость и делает изображения более четкими.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

Generate Similar использует одно из трех изображений, сгенерированных инструментами Photoshop Firefly, в качестве эталона для создания похожего на вид содержимого. А функция Generate Image позволяет пользователям, начиная с пустой страницы, создать целое изображение из текстового описания.

Модель Adobe Firefly третьего поколения имеет возможности генерации изображений более высокого качества по сравнению со своей предшественницей. Она также доступна в общедоступной глобальной бета-версии, которую каждый может попробовать за пределами Photoshop через веб-приложение Firefly. Adobe говорит, что их последняя модель Firefly обеспечивает «фотореалистичное качество, как никогда раньше, с лучшим освещением, позиционированием и вниманием к деталям». Firefly Image 3 лучше, чем предыдущая модель Firefly, распознает длинные описательные текстовые подсказки и может воспроизводить более четкий текст на создаваемых изображениях.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

Кроме генеративного ИИ, Adobe также добавляет в Photoshop новые стандартные инструменты, которые могут ускорить творческие процессы. К ним относится Adjustment Brush, который позволяет пользователям Photoshop вносить неразрушающие изменения, например корректировать цвет, в определенные части изображения. Также есть новые Adjustment Presets, которые могут быстро изменять изображения с помощью фильтров, и усовершенствованный Font Browser, который предоставляет пользователям доступ в режиме реального времени к более 25 тыс. шрифтов в облаке Adobe, не выходя из программы Photoshop.

Источник: The Verge