Microsoft уверена, что Windows on Arm наконец-то сможет победить Apple ─ в производительности CPU, ускорении ИИ, эмуляции программ

Microsoft готовится обнародовать свое видение «ПК с искусственным интеллектом» в следующем месяце на мероприятии в Сиэтле. Осведомленные источники сообщили, что Microsoft уверена, что серия новых ноутбуков Windows на платформе Arm превзойдет Apple MacBook Air на базе M3 как по производительности CPU, так и при выполнении задач, ускоренных с помощью ИИ.

Microsoft считает, что будущие процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite наконец предложат производительность, которую она искала, чтобы гораздо агрессивнее продвигать ОС Windows on Arm. Microsoft делает большие ставки на будущие процессоры Snapdragon X Elite, которые в этом году появятся в различных Windows-ноутбуках, а также на новейшие устройства Surface, ориентированные на потребителей.

Microsoft планирует несколько демонстраций, которые покажут, что эти процессоры будут быстрее MacBook Air с чипом M3 в нагрузках CPU, ускорении ИИ и даже эмуляции программ. Microsoft утверждает во внутренних документах, что эти новые Windows ПК с искусственным интеллектом обеспечат «более быструю эмуляцию программ, чем Rosetta 2» — решение, которое использует Apple на своих компьютерах Apple Silicon Mac для перевода программ, скомпилированных для 64-разрядных процессоров Intel, для собственных процессоров Apple.

Эмуляция приложений была большой проблемой для платформы Windows on Arm в течение последнего десятилетия. Более 2 лет назад Microsoft предложила эмуляцию приложений x64 для Windows 11. Это помогает гарантировать, что приложения могут работать в Windows на устройствах Arm, если нет родной версии ARM64. Нативные приложения Arm являются ключевыми для улучшения производительности будущих ноутбуков Windows на Arm. Google недавно выпустила собственную версию Chrome ARM64, готовую для этих будущих устройств.

Также сообщается, что Microsoft планирует поставлять потребительские модели своих будущих Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite вместо чипов Core Ultra от Intel, которые доступны в версиях для бизнеса.

Также отмечается, что Microsoft внутренне описывает устройства, работающие на процессорах Qualcomm Snapdragon X Elite, как «компьютеры с искусственным интеллектом Copilot следующего поколения» (next-gen AI Copilot PCs). Это имеет целью отличать их от существующих ПК, которые работают на новейших чипах AMD или Intel Core Ultra. Этот новый класс компьютеров первым получит доступ к новым функциям Windows на базе искусственного интеллекта, включая программу AI Explorer, которая позволяет «получать все, что вы когда-либо видели или делали на своем устройстве».

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Эти новые системы будут иметь улучшенные функции потокового видео и доступ к эффектам Windows Studio для размытия фона и т. д. Дополнительно они обеспечат возможность бесплатно создавать изображения с помощью моделей ИИ, а также предоставят опции, которые позволят Copilot получить доступ к контексту вашего ПК для улучшения подсказок и ответов.

Большая презентация ПК с искусственным интеллектом от Microsoft состоится 20 мая, всего за день до ежегодной конференции для разработчиков Build.

Источник: The Verge