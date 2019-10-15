Аккумуляторы на 5000 мА·ч и квадрокамеры. Смартфоны-середнячки Oppo A9 (2020) и Oppo A5 (2020) начали продаваться в Украине





Компания Oppo, которая утром представила через суббренд Realme новый флагманский смартфон Realme X2 Pro (причем в Китае и Европе одновременно), приятно удивший соотношением цены и характеристик, сейчас сообщила о начале продаж в Украине среднеуровневых моделей Oppo A9 (2020) и Oppo A5 (2020), представленных в прошлом месяце. Новинки очень похожи между собой, как внешне, так и по характеристикам.

Со вчерашнего дня обе модели доступны в свободной продаже. Рекомендованная розничная цена Oppo A5 (2020) в версии с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составляет 5499 грн, а стоящая на ступень выше старшая модель Oppo A9 (2020) с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 7999 грн. Первая доступна в цветах корпуса Mirror Black и Dazzling White, а вторая — Marine Green и Space Purple.

Смартфон Oppo A9 (2020) оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 665, 6,5-дюймовым экраном разрешением HD+ с каплевидным вырезом, основной квадрокамерой с сенсорами разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной на 16 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, способный выступать в роли пауэрбанка для подзарядки совместимых гаджетов. Также можно выделить стереодинамики и отдельный слот для microSD, соседствующий с двумя слотами для карт SIM. Габариты Oppo A9 (2020) составляют 163,6 х 75,6 х 9,1 мм при массе 195 г. Из коробки установлена прошивка ColorOS 6 на базе операционной системы Android 9.0.

Младшая модель Oppo A5 (2020) от старшей Oppo A9 (2020) отличается меньшими объемами памяти и цветами корпуса, как вы уже поняли из второго абзаца, а также камерами. В частности, главный модуль основной камеры не 48-мегапиксельный, а 12-мегапиксельный, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп вместо 16 Мп. В остальном отличий нет.

Подводя итоги, на фоне Galaxy M30s, Redmi Note 8 Pro и Nokia 7.2, играющим в том же ценовом сегменте, Oppo A9 (2020) и Oppo A5 (2020) выглядят не особо заманчиво.